***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:45
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030768
BIST
12:512.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,92
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
12:5115,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,3172
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
12:5116,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,4348
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7168
En Düşük
16,2212
12:51932,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 21,43
|Açılış
|: 932,44
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler12:51
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|IMASM
|38,52
|61.184.547
|% 9,25
|
|ORCAY
|19,73
|185.983.343
|% 9,01
|
|EUHOL
|2,72
|20.660.680
|% 8,37
|
|IDEAS
|21,84
|15.493.190
|% 8,12
|
|GZNMI
|32,80
|3.556.045
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.151.804
|% -9,92
|
|SANKO
|12,88
|14.919.265
|% -6,73
|
|YUNSA
|27,50
|17.123.802
|% -6,40
|
|ATATP
|63,40
|17.705.428
|% -6,35
|
|THYAO
|42,64
|1.761.298.969
|% -0,19
|
|SISE
|19,69
|1.423.780.692
|% 2,02
|
|KRDMD
|14,84
|834.628.131
|% -0,47
|
|EREGL
|31,96
|766.430.069
|% 0,88
|
|GARAN
|14,95
|691.718.010
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,63
|487.042.602
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,34
|585.522.194
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,91
|652.791.219
|% -0,75
|
|DOHOL
|3,75
|287.196.319
|% 1,08
|
|SISE
|19,69
|1.423.780.692
|% 2,02
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8491
|15,8583
|% 2,04
|
|Euro
|16,6435
|16,6750
|% 2,68
|
|Sterlin
|19,7077
|19,8065
|% 3,27
|
|Frank
|15,8597
|15,9553
|% 2,71
|
|Riyal
|4,2199
|4,2411
|% 2,21
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|3,38
|
|Altın Gr.
|934
|934
|22,81
|
|Cumhuriyet
|6.210
|6.303
|131,00
|
|Tam
|6.178
|6.337
|126,45
|
|Yarım
|2.986
|3.065
|61,16
|
|Çeyrek
|1.498
|1.533
|30,59
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,32
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,71
|