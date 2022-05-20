***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 11:28
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SMRTG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031404
BIST
12:252.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,16
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
12:2515,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1447
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9866
En Düşük
15,8375
12:2516,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0979
|Açılış
|: 16,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9347
En Düşük
16,7772
12:25948,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,07
|Açılış
|: 948,59
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler12:23
|IMASM
|46,90
|19.527.165
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.975.810
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|3.681.566
|% 9,73
|
|GENTS
|4,74
|34.414.652
|% 9,72
|
|SMART
|5,90
|10.883.496
|% 8,26
|
|OZRDN
|9,85
|2.007.431
|% -7,42
|
|SMRTG
|21,50
|74.436.821
|% -7,01
|
|PAMEL
|98,65
|4.915.606
|% -6,76
|
|PENTA
|341,10
|114.438.474
|% -6,29
|
|MRGYO
|1,32
|11.185.234
|% -5,71
|
|ARDYZ
|6,47
|189.959.709
|% 5,72
|
|ULUUN
|13,50
|162.286.962
|% 6,72
|
|BMSCH
|8,57
|126.268.280
|% -0,81
|
|PENTA
|341,10
|114.438.474
|% -6,29
|
|ORCAY
|22,84
|104.547.480
|% 4,29
|
|ARDYZ
|6,47
|189.959.709
|% 5,72
|
|FORMT
|1,48
|32.520.130
|% 2,78
|
|BMSCH
|8,57
|126.268.280
|% -0,81
|
|MOBTL
|1,71
|18.738.214
|% 0,59
|
|BOBET
|5,35
|54.598.091
|% 3,08
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9795
|15,9812
|% 0,88
|
|Euro
|16,9158
|16,9324
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,8989
|19,9987
|% 0,78
|
|Frank
|16,3762
|16,4748
|% 0,74
|
|Riyal
|4,2480
|4,2693
|% 0,66
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|4,45
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,65
|
|Cumhuriyet
|6.297
|6.392
|43,00
|
|Tam
|6.268
|6.426
|23,98
|
|Yarım
|3.029
|3.108
|11,60
|
|Çeyrek
|1.519
|1.554
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,10
|