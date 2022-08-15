***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2022 17:04
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SMRTG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055503
BIST
17:162.855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -8,78
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:1617,9634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:1618,3196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0813
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
17:161.026,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,03
|Açılış
|: 1.025,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:16
|CMBTN
|240,30
|5.884.226
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.573.112
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|73.376.121
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|546.803.994
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.600.030
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,94
|20.016.489
|% -6,60
|
|DEVA
|33,54
|90.579.759
|% -5,20
|
|SMRTG
|32,30
|106.456.191
|% -5,06
|
|THYAO
|63,45
|4.496.143.306
|% 1,68
|
|AKBNK
|10,18
|1.630.545.380
|% 1,80
|
|GSRAY
|6,86
|1.613.546.260
|% 4,26
|
|ODAS
|4,39
|1.531.450.442
|% 8,66
|
|YKBNK
|5,45
|1.325.772.071
|% 0,18
|
|ODAS
|4,39
|1.531.450.442
|% 8,66
|
|EKGYO
|3,53
|1.202.197.775
|% -0,28
|
|GSRAY
|6,86
|1.613.546.260
|% 4,26
|
|YKBNK
|5,45
|1.325.772.071
|% 0,18
|
|DOHOL
|4,43
|957.876.873
|% -4,32
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9581
|17,9634
|% 0,17
|
|Euro
|18,3102
|18,3196
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,6359
|21,7444
|% -0,27
|
|Frank
|18,9428
|19,0569
|% -0,16
|
|Riyal
|4,7689
|4,7928
|% 0,16
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-25,52
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-12,52
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.893
|6.947
|-45,00
|
|Yarım
|3.359
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,17
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,69
|-0,34
|
|B. Petrol
|93,49
|93,49
|-4,66
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30AKENR
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 929, 592 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 42 kaybederek (% -0.66 ) 3, 067
-
17:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, GSRAY
-
17:29XU100
Endeks 2, 858 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 34, 124.00 milyon TL de
-
17:29ARMDA
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 133.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 574 adet işlem