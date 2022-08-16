***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:39
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SMRTG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055863
BIST
15:452.791
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -65,83
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
15:4517,9709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:4518,2334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0205
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:451.025,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.025,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler15:45
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|INTEM
|88,05
|10.821.620
|% 9,86
|
|BRKO
|1,95
|1.152.081
|% 9,55
|
|CMBTN
|257,70
|51.429.973
|% 7,24
|
|AGHOL
|73,85
|350.906.016
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.554.315
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.886.422
|% -9,94
|
|GSRAY
|6,08
|352.499.217
|% -8,43
|
|ATEKS
|44,28
|22.974.297
|% -8,09
|
|THYAO
|62,30
|4.963.866.708
|% -2,04
|
|TUPRS
|291,70
|3.705.057.561
|% 1,46
|
|YKBNK
|5,30
|1.915.805.298
|% -3,28
|
|AKBNK
|10,00
|1.790.798.174
|% -2,15
|
|KARSN
|7,40
|1.528.588.366
|% 3,35
|
|YKBNK
|5,30
|1.915.805.298
|% -3,28
|
|EKGYO
|3,40
|1.039.832.697
|% -3,41
|
|TSKB
|3,64
|1.064.488.688
|% 3,70
|
|KARSN
|7,40
|1.528.588.366
|% 3,35
|
|ZOREN
|2,54
|478.491.643
|% -3,79
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9601
|17,9709
|% 0,07
|
|Euro
|18,2262
|18,2334
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,5537
|21,6618
|% -0,16
|
|Frank
|18,8258
|18,9392
|% -0,42
|
|Riyal
|4,7709
|4,7948
|% 0,04
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,46
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|6.855
|6.959
|-5,00
|
|Tam
|6.894
|6.944
|-12,00
|
|Yarım
|3.359
|3.395
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|20,00
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,30
|95,30
|0,20
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 29 kaybederek (% -2.26 ) 2, 998
-
16:00XU100
Endeks 2, 788 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 42 altında . İşlem hacmi 41, 837.00 milyon TL de
-
15:59HURGZ
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 012, 975 adet işlem
-
15:58ANGEN
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 35.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 771 adet işlem
-
15:57BTCIM
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 534, 355 adet işlem