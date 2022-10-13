***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 17:26
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071692
BIST
17:203.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 44,71
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
17:2018,5792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
17:2018,0205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
17:20985,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -13,59
|Açılış
|: 985,94
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler17:20
|BARMA
|63,80
|201.838.057
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|206.060.762
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|287.274.611
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|117.431.956
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|836.453.633
|% -9,93
|
|RODRG
|28,20
|9.841.210
|% -8,80
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|88,00
|7.263.646.197
|% 3,41
|
|SASA
|86,55
|2.964.346.170
|% 5,68
|
|PETKM
|14,86
|2.277.323.892
|% 1,43
|
|AKBNK
|12,97
|2.183.871.692
|% 0,31
|
|ASELS
|31,26
|1.889.548.451
|% -1,14
|
|EKGYO
|4,15
|1.252.044.163
|% 0,24
|
|YKBNK
|8,33
|1.715.486.234
|% 1,59
|
|ISCTR
|8,24
|1.596.964.837
|% -0,12
|
|ODAS
|8,12
|1.465.227.698
|% 4,24
|
|AKBNK
|12,97
|2.183.871.692
|% 0,31
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5693
|18,5792
|% 0,08
|
|Euro
|18,0014
|18,0205
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,7404
|20,8444
|% 0,94
|
|Frank
|18,4220
|18,5330
|% -0,61
|
|Riyal
|4,9290
|4,9537
|% 0,07
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-25,68
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-12,85
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.667
|6.727
|-66,00
|
|Yarım
|3.249
|3.289
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,24
|
|B. Petrol
|92,09
|92,09
|-0,36
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35SMRTG
Yüzde 9.08 oranında artışla 97.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 891 adet işlem
-
17:34MEGAP
Yüzde 5.19 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 103, 924 adet işlem
-
17:34MEGAP
Yüzde 5.19 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 103, 924 adet işlem
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TKFEN, KOZAL
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 54 artarak (% 1.37 ) 3, 158