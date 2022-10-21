***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 10:02
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073228
BIST
11:413.904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 3,09
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:4118,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:4118,1670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0411
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1503
11:41969,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,06
|Açılış
|: 969,22
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:39
|SMRTG
|75,90
|362.795.271
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|19.509.943
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.868.573
|% 9,99
|
|KRVGD
|15,55
|76.373.920
|% 9,97
|
|ORGE
|24,04
|59.304.120
|% 9,97
|
|ETILR
|8,70
|47.585.371
|% -6,25
|
|DAGHL
|28,74
|11.802.040
|% -4,20
|
|MZHLD
|117,00
|49.069.084
|% -3,86
|
|SMART
|8,14
|13.079.068
|% -3,55
|
|SONME
|43,48
|6.576.767
|% -3,55
|
|THYAO
|98,50
|2.163.789.187
|% -0,56
|
|TUPRS
|375,90
|1.429.758.215
|% 2,09
|
|YKBNK
|9,59
|908.426.110
|% -1,03
|
|AKBNK
|15,55
|792.559.605
|% -1,27
|
|HALKB
|8,83
|792.492.979
|% 1,49
|
|EKGYO
|4,50
|543.806.593
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,59
|908.426.110
|% -1,03
|
|HALKB
|8,83
|792.492.979
|% 1,49
|
|ISGYO
|7,27
|624.378.523
|% 9,65
|
|TSKB
|2,83
|243.334.562
|% 1,07
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5904
|18,6097
|% 0,02
|
|Euro
|18,1550
|18,1670
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,6849
|20,7887
|% -0,70
|
|Frank
|18,3919
|18,5027
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,08
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-8,43
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.598
|6.707
|-2,00
|
|Yarım
|3.215
|3.271
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,38
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,15
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|-1,16
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