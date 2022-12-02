***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 12:35
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083889
BIST
16:444.988
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -57,85
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:4418,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:4419,5041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1123
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
16:441.067,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -12,92
|Açılış
|: 1.068,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.068,42
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ALFAS
|201,30
|782.023.975
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.364.263
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|GLCVY
|28,88
|126.503.714
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.634.048
|% -9,87
|
|THYAO
|128,20
|7.660.721.759
|% 3,05
|
|KOZAL
|402,00
|5.858.344.640
|% -0,69
|
|ASELS
|48,72
|4.753.375.744
|% 2,05
|
|EREGL
|41,82
|4.534.859.411
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,13
|2.806.462.265
|% -0,14
|
|EKGYO
|7,13
|2.806.462.265
|% -0,14
|
|SKBNK
|2,71
|670.584.289
|% -0,73
|
|ISCTR
|10,56
|1.970.707.049
|% -2,76
|
|ADESE
|1,73
|307.339.458
|% 0,00
|
|TSKB
|4,04
|665.028.645
|% -1,22
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6346
|18,6396
|% 0,04
|
|Euro
|19,4889
|19,4996
|% -0,60
|
|Sterlin
|22,6027
|22,7160
|% -0,63
|
|Frank
|19,7166
|19,8354
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9418
|4,9666
|% 0,01
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-18,52
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.071
|-9,68
|
|Cumhuriyet
|7.130
|7.238
|-7,00
|
|Tam
|7.152
|7.217
|-57,00
|
|Yarım
|3.469
|3.528
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.763
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,43
|13,45
|-0,21
|
|B. Petrol
|86,99
|86,99
|0,11
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57KONTR
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 155.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 326, 025 adet işlem
-
16:55CONSE
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 221, 730 adet işlem
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, VESTL, ASELS
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 8 kaybederek (% -1.46 ) 4, 360
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARZUM, BRMEN, ALFAS, OZSUB, SNICA, SNPAM, NIBAS, KARTN, OTTO, GLCVY