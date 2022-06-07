***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.06.2022 12:37
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz sonrasında şirket esas sözleşmesinin 'Sermaye ' başlıklı Madde 6 'nın yeni şekli Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2022 tarih E-29833736-105.01.01.01-22311 sayılı yazısı ile onaylanmış olup tescil işlemlerine başlanmıştır. Esas sözleşme tadil metni ekte pdf olarak yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035182
BIST
14:452.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,71
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:4516,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1861
|Açılış
|: 16,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:4517,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2083
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:45996,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,61
|Açılış
|: 996,37
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:45
|MARTI
|1,43
|40.748.735
|% 43,00
|
|INTEM
|62,70
|23.066.950
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.622.193
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,75
|42.440.090
|% 9,70
|
|QUAGR
|29,50
|90.770.576
|% 9,26
|
|TOASO
|73,50
|1.287.002.584
|% -6,67
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,95
|40.460.173
|% -4,01
|
|PINSU
|5,15
|39.455.930
|% -3,38
|
|COSMO
|9,10
|73.994
|% -3,09
|
|THYAO
|48,02
|2.530.683.209
|% 0,33
|
|SASA
|44,30
|1.915.408.626
|% 0,05
|
|SAHOL
|21,26
|1.307.544.329
|% 1,53
|
|TOASO
|73,50
|1.287.002.584
|% -6,67
|
|KARSN
|7,33
|1.195.309.369
|% 1,10
|
|ODAS
|3,08
|742.027.641
|% 2,67
|
|KARSN
|7,33
|1.195.309.369
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,87
|428.169.314
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|678.020.076
|% -1,20
|
|TSKB
|2,41
|323.164.668
|% 3,43
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7548
|16,7595
|% 1,12
|
|Euro
|17,9061
|17,9498
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,8651
|20,9698
|% 0,86
|
|Frank
|17,0911
|17,1941
|% 0,59
|
|Riyal
|4,4543
|4,4766
|% 1,18
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|6,45
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,60
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.778
|86,96
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|42,06
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|21,03
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,39
|