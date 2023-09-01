***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2022AçıklamalarSermaye artırım işlemlerinin sona ermesinin ardından yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 31/08/2023 31/08/2023 10904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190737BIST