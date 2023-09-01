***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
01.09.2023 11:06
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Açıklamalar
Sermaye artırım işlemlerinin sona ermesinin ardından yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 31/08/2023 31/08/2023 10904
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190737
BIST
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11:407.968
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 49,88
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:4026,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0302
|Açılış
|: 26,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
11:4028,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0042
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:401.668,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.668,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:38
|IZENR
|59,40
|3.552.581.963
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|CRFSA
|96,95
|70.838.879
|% 9,98
|
|KTLEV
|45,70
|1.041.085.805
|% -9,05
|
|AZTEK
|61,70
|166.177.095
|% -7,01
|
|ELITE
|35,10
|71.435.124
|% -5,80
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|YONGA
|35,56
|1.224.366
|% -5,17
|
|IZENR
|59,40
|3.552.581.963
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,20
|3.085.573.155
|% 1,49
|
|ASTOR
|140,30
|2.832.619.195
|% -2,57
|
|ALFAS
|156,80
|2.813.702.632
|% 8,51
|
|ISCTR
|21,68
|2.594.473.137
|% 2,94
|
|EKGYO
|8,80
|1.584.861.823
|% 2,44
|
|ISCTR
|21,68
|2.594.473.137
|% 2,94
|
|IHLAS
|1,13
|90.546.939
|% 3,67
|
|KOZAL
|27,60
|1.838.499.653
|% -3,02
|
|IZENR
|59,40
|3.552.581.963
|% 10,00
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6978
|26,7263
|% 0,14
|
|Euro
|28,9687
|28,9780
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,7724
|33,9417
|% 0,22
|
|Frank
|30,1600
|30,3417
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1051
|7,1408
|% 0,22
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|5,11
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.943
|11.074
|-20,00
|
|Yarım
|5.489
|5.558
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.779
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,12
|0,15
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|0,26
|
Seans Raporu
11:38
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