***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Smart Güneş Teknolojileri 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 17.05.2022Genel Kurul Tarihi 10.06.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Park Inn by Radisson İstanbul Asya Kavacık Hotel, Kavacık Mah. Ertürk Sok. No: 1 34810 Beykoz/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi ve onaylanması,4 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Mevcut yönetim kurulu üyelerine ilaveten aynı süre ile iki yeni üyenin seçilmelerinin görüşülmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,10 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2022 yılı için hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,14 - 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,15 - 2021 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2021 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,18 - Dilek ve temenniler, KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SMART ENERJİ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 SMART GÜNEŞ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI_PDF.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 10 Haziran 2022 Cuma günü saat: 10:30'da Park Inn by Radisson İstanbul Asya Kavacık Hotel, Kavacık Mah. Ertürk Sok. No: 1 34810 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak Genel Kurul Toplantısına ilişkin "Bilgilendirme Dokümanı" ve ''Çağrı İlanı" ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031015BIST