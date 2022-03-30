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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

30.03.2022 13:57
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Sürec


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santralleri
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/03/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

     Şirketimizin 29.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe) , BOR-2 (100 MWe) ihalelerine, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu kararı uyarınca Smart GES Üretim A.Ş. olarak katılım sağlanmıştır.
 
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013955


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ISFIN 3,41 291.009.867 % 9,29  
ETILR 9,20 1.833.943 % 8,24  
DENGE 1,50 969.422 % 7,91  
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Dolar 14,6739 14,6774 % 0,72  
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Riyal 3,9013 3,9209 % 0,77  
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13:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.922 2,05  
Altın Gr. 906 906 6,86  
Cumhuriyet 6.005 6.096 52,00  
Tam 5.980 6.129 54,91  
Yarım 2.890 2.965 26,56  
Çeyrek 1.450 1.482 13,29  
Gümüş.Ons 24,77 24,81 0,01  
Gümüş Gr. 11,68 11,70 0,08  
B. Petrol 110 110 2,38  
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