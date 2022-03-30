***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
30.03.2022 13:57
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santralleri
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/03/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe) , BOR-2 (100 MWe) ihalelerine, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu kararı uyarınca Smart GES Üretim A.Ş. olarak katılım sağlanmıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013955
BIST
13:562.232
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 25,48
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
13:5614,6801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1074
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
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14,6833
En Düşük
14,5332
13:5616,3521
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1668
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
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16,3753
En Düşük
16,1459
13:56906,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 6,85
|Açılış
|: 906,21
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler13:54
|ULUSE
|103,00
|10.751.806
|% 9,98
|
|KLNMA
|15,75
|800.208
|% 9,37
|
|ISFIN
|3,41
|291.009.867
|% 9,29
|
|ETILR
|9,20
|1.833.943
|% 8,24
|
|DENGE
|1,50
|969.422
|% 7,91
|
|UZERB
|35,12
|324.534
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,54
|149.497.074
|% -8,73
|
|PKENT
|215,40
|25.308.861
|% -8,30
|
|KAREL
|12,85
|84.544.880
|% -7,82
|
|DZGYO
|2,70
|30.575.539
|% -6,90
|
|THYAO
|31,60
|2.708.301.701
|% -0,13
|
|ASELS
|24,60
|1.385.079.079
|% 2,84
|
|GARAN
|12,19
|1.374.416.668
|% 0,66
|
|SISE
|15,29
|936.186.495
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,08
|751.228.606
|% 2,00
|
|YKBNK
|4,08
|751.228.606
|% 2,00
|
|ODAS
|1,64
|242.509.411
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,17
|167.226.934
|% 3,54
|
|ADESE
|0,77
|99.646.065
|% 6,94
|
|TSKB
|1,46
|175.267.833
|% 2,10
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6739
|14,6774
|% 0,72
|
|Euro
|16,3330
|16,3552
|% 1,05
|
|Sterlin
|19,2213
|19,3177
|% 1,05
|
|Frank
|15,7932
|15,8884
|% 1,30
|
|Riyal
|3,9013
|3,9209
|% 0,77
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|2,05
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,86
|
|Cumhuriyet
|6.005
|6.096
|52,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|54,91
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|26,56
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,38
|