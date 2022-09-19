***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
19.09.2022 17:33
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda gerekli ekipmanlar ve montajları işi ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
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İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhalenin Sonuçlandığı Tarih
19/09/2022
İhale Sonucu
Sözleşmeye davet gelmiştir.
İhale Bedeli
46.343.400,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
09.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Şirketimizin Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda gerekli ekipmanlar ve montajları işi ihalesine en uygun fiyat teklifini 46.343.400,00 TL bedel ile vermiş olduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.
İhaleyi düzenleyen kurum tarafından 19.09.2022 (bugün) tarihi itibariyle söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısı tarafımıza ulaşmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064069
BIST