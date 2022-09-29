***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
29.09.2022 11:09
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santralinin tam teşekküllü malzemesi ve montajı işi ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
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İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
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İhalenin Sonuçlandığı Tarih
29/09/2022
İhale Sonucu
Sözleşmeye davet gelmiştir.
İhale Bedeli
32.280.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Güneş Enerjisi Santralinin tam teşekküllü malzemesi ve montajı işi ihalesine katılım sağlanmıştır.
İhale Komisyon Kararı'na göre ihaleye ekonomik açıdan en uygun fiyat teklifini 32.280.000,00 TL bedel ile Şirketimiz vermiştir.
İhaleyi düzenleyen kurum tarafından 29.09.2022 (bugün) tarihi itibariyle söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısı tarafımıza ulaşmıştır.
Sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065854
BIST