***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.02.2023 15:26
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nde değişiklik içeren ekli tadil metnine onay alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110667
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8373
En Düşük
18,7965
18:0520,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0109
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2185
En Düşük
20,1288
18:051.134,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.134,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8250
|18,8329
|% 0,04
|
|Euro
|20,2055
|20,2240
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,5978
|22,7111
|% -0,01
|
|Frank
|20,3194
|20,4418
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9983
|5,0234
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,12
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.691
|7.764
|9,00
|
|Yarım
|3.757
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.900
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,05
|
Seans Raporu
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