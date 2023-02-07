***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 07.02.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 400.000.000 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nde değişiklik içeren ekli tadil metnine onay alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110667BIST