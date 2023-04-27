***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.04.2023 14:53
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı maddesinin tadili Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nde değişiklik içeren ekli tadil metni 27.04.2023 tarihli Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SMART- SPK Onaylı Esas Sözleşme Değişiklik Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141640
BIST