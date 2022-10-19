***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.10.2022 16:25
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11930 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072879
BIST
16:503.862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 20,85
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:5018,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:5018,1841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1447
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:50975,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -11,50
|Açılış
|: 975,98
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:50
|GESAN
|149,60
|541.989.512
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|419.126.865
|% 10,00
|
|BARMA
|80,90
|179.286.093
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|297.441.509
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.684.396
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,11
|314.967.666
|% -7,22
|
|GLBMD
|11,11
|17.517.216
|% -7,11
|
|KIMMR
|6,77
|7.566.439
|% -6,23
|
|ODAS
|7,85
|5.066.041.229
|% -6,21
|
|KLKIM
|34,88
|122.999.953
|% -5,22
|
|THYAO
|97,35
|5.332.159.036
|% 0,10
|
|ODAS
|7,85
|5.066.041.229
|% -6,21
|
|YKBNK
|9,41
|4.481.622.441
|% 0,21
|
|AKBNK
|15,18
|4.440.643.564
|% 0,60
|
|ISCTR
|9,72
|3.466.653.734
|% 2,64
|
|ODAS
|7,85
|5.066.041.229
|% -6,21
|
|YKBNK
|9,41
|4.481.622.441
|% 0,21
|
|EKGYO
|4,40
|1.694.544.099
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,72
|3.466.653.734
|% 2,64
|
|AKBNK
|15,18
|4.440.643.564
|% 0,60
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5885
|18,5937
|% 0,05
|
|Euro
|18,1688
|18,1841
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,8634
|20,9681
|% -0,56
|
|Frank
|18,4615
|18,5727
|% -0,87
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% -0,04
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-18,41
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,39
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-24,00
|
|Tam
|6.646
|6.731
|-33,00
|
|Yarım
|3.238
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,61
|90,61
|0,58
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05INTEM
Yüzde 9.99 oranında artışla 85.90 lira fiyatla işlem gören hissede 534, 817 adet işlem
-
17:03IHEVA
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 532, 234 adet işlem
-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 99 artarak (% 0.76 ) 4, 250
-
17:02XU100
Endeks 3, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 867.00 milyon TL de
-
17:02NATEN
Yüzde 7.56 oranında artışla 102.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 572, 170 adet işlem