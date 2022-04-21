***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 14:13
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2022 tarihli kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Bağış ve Yardım Politikası ekte yer almakta olup, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022655
BIST
15:322.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 32,08
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.560
En Düşük
2.531
15:3214,6967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7006
En Düşük
14,6564
15:3216,0258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0939
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:32918,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,14
|Açılış
|: 918,36
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:29
|SMART
|6,27
|23.004.869
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.386.619
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.723.434
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.891.997
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,35
|9.999.407
|% 8,16
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|HUNER
|3,21
|149.493.806
|% -4,75
|
|KAPLM
|49,70
|7.022.133
|% -4,70
|
|MANAS
|26,28
|59.686.643
|% -4,02
|
|YKSLN
|9,00
|50.828.126
|% -3,23
|
|THYAO
|39,80
|3.415.657.067
|% 2,42
|
|EKGYO
|3,14
|2.683.765.610
|% 7,90
|
|GARAN
|14,43
|2.464.065.811
|% 1,69
|
|ASELS
|28,16
|1.486.301.168
|% 1,08
|
|KRDMD
|16,31
|1.413.208.007
|% 0,68
|
|EKGYO
|3,14
|2.683.765.610
|% 7,90
|
|ODAS
|2,56
|605.435.202
|% -1,92
|
|VAKBN
|4,65
|1.066.589.650
|% 5,68
|
|YKBNK
|5,33
|1.134.891.646
|% 0,38
|
|HALKB
|6,18
|1.130.260.016
|% 3,69
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6905
|14,7013
|% 0,20
|
|Euro
|16,0061
|16,0280
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,0878
|19,1835
|% -0,14
|
|Frank
|15,4093
|15,5021
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9063
|3,9259
|% 0,17
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-15,63
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-6,67
|
|Cumhuriyet
|6.093
|6.185
|-14,00
|
|Tam
|6.070
|6.221
|-8,07
|
|Yarım
|2.934
|3.009
|-3,91
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,24
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,23
|
Seans Raporu
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