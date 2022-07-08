***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizle ABD merkezli bir pil ve batarya öncelikli olmak üzere son tüketici teknoloji ürünleri üreticisi olan Energizer Brands, LLC, arasında 5 yıl süreli, Güneş panelleri (taşınabilir güneş panelleri ve katlanır güneş panelleri dahil), şarj kontrolörleri ve invertörler kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bölgesi için Üretim ve Satış Lisans Sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044145BIST