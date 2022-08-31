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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.08.2022 08:57
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

11 Mart 2022 tarihli İzahnamede belirtildiği üzere, Şirketimizin İzmir Aliağa'da devam etmekte olan 1.200 MW kapasiteli hücre ve 1.200 MW kapasiteli güneş paneli yatırımlarına ilave olarak güneş  enerjisi sektöründe gelişen  fırsatların değerlendirilmesine yönelik süregelen çalışmalarımız kapsamında 3.600MW kapasiteli tam entegre (ingot, wafer, hücre, panel)  güneş paneli üretim tesisi kurmak için, altyapı ve temiz teknoloji projelerinin satın alınması, geliştirilmesi, finansmanı ve uygulanması, kendi varlıklarının yönetimi üzerine Avrupa merkezli faaliyet gösteren ve bir vakıf kuruluşuna ait yeşil enerji ve teknoloji firması ile Şirketimiz arasında 30.08.2022 tarihli bir mutabakat zaptı (MoU) imzalanmıştır.  MoU uyarınca  kurulması planlanan entegre üretim tesisinin bütçesinin 300 milyon Avro olması öngörülmekte olup, söz konusu yatırım için gerekli finansmanın sağlanması ilgili firmanın sorumluluğunda olacaktır.  MoU uyarınca ilave olarak, Türkiye'de 3.600 MW kapasiteli tam entegre güneş paneli üretim tesisi (ingot, wafer, hücre ve panel) ve farklı ülkelerde yapılması planlanan güneş enerjisi elektrik üretim santrali (GES) projeleri ile ilgili olarak mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetleri (EPC) faaliyetlerinde bulunacak olan %51'i ve kontrol gücü Şirketimize ait 2 ayrı ortak girişim (Joint Venture) şirketi kurulması üzerine mutabakat sağlanmıştır. 
Ayrıca, Şirketimizin ana hissedarı olan Smart Holding A.Ş. ile yine aynı firma arasında, Türkiye ve farklı ülkelerde önümüzdeki 5 yılda 1.000 MW kurulu güce sahip olması planlanan güneş enerjisi elektrik üretim santrali yatırımı ve işletimi üzerine, %51'i Smart Holding A.Ş.'ye ait olacak şekilde ortak girişim (Joint Venture) şirketi kurulması üzerine 30.08.2022 tarihli ayrı bir mutabakat zaptı (MoU) imzalanmıştır. MoU uyarınca söz konusu yatırımlar için gerekli finansmanın uluslararası finansman kaynaklarından sağlanması ilgili firmanın sorumluluğunda olacaktır.
          
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058995


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