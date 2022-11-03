***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 16:25
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin GOSB Tembelova Alanı, Cadde 3200 N3207 Gebze / KOCAELİ adresinde bulunan ve 01.07.2021 - 30.06.2022 tarihleri arasında 7.818.045,00 kWh elektrik tüketimi gerçekleştirmiş olan fabrikamızın elektrik enerjisi ihtiyacını mahsuplaştırmak amacıyla, Smart Holding A.Ş.'ye ait Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarımülk mah/köyü, 128 ada 35 parsel no'lu arazide, 4662,9 kWp gücünde Güneş Enerji Santrali kurabilmek adına Kahramanmaraş Valiliği'ne sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076552
BIST
17:484.112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 40,54
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:4818,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:4818,2515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0332
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:48973,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,59
|Açılış
|: 973,86
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:47
|KAREL
|23,32
|137.884.543
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.448.258
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|39.027.183
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|94.584.154
|% 9,97
|
|ZOREN
|5,41
|245.468.431
|% 9,96
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|HEDEF
|13,17
|44.487.023
|% -5,18
|
|BAYRK
|9,49
|63.106.898
|% -5,10
|
|GLCVY
|20,46
|52.354.127
|% -4,93
|
|THYAO
|102,30
|9.716.571.706
|% 1,49
|
|TUPRS
|405,60
|5.031.220.776
|% 2,68
|
|YKBNK
|8,81
|2.268.511.772
|% -1,23
|
|TCELL
|27,90
|1.690.355.449
|% 0,00
|
|ODAS
|8,67
|1.646.077.747
|% 2,48
|
|EKGYO
|4,53
|1.620.018.936
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,81
|2.268.511.772
|% -1,23
|
|ODAS
|8,67
|1.646.077.747
|% 2,48
|
|ADESE
|1,35
|218.481.957
|% 5,47
|
|CEMAS
|2,08
|234.723.782
|% 2,46
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6144
|18,6175
|% 0,00
|
|Euro
|18,2289
|18,2478
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,8161
|20,9205
|% -1,60
|
|Frank
|18,3595
|18,4701
|% -0,71
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% -0,08
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-10,98
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-6,55
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.554
|6.619
|-58,00
|
|Yarım
|3.194
|3.236
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,05
|
|B. Petrol
|94,49
|94,49
|-1,67
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
-
17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem