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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.11.2022 16:25
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin GOSB Tembelova Alanı, Cadde 3200 N3207 Gebze / KOCAELİ adresinde bulunan ve 01.07.2021 - 30.06.2022 tarihleri arasında 7.818.045,00 kWh elektrik tüketimi gerçekleştirmiş olan fabrikamızın elektrik enerjisi ihtiyacını mahsuplaştırmak amacıyla, Smart Holding A.Ş.'ye ait Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarımülk mah/köyü, 128 ada 35 parsel no'lu arazide, 4662,9 kWp gücünde Güneş Enerji Santrali kurabilmek adına Kahramanmaraş Valiliği'ne sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076552


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