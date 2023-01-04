***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere Şirketimiz bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) Niğde Bor bölgesinde kurmayı amaçladığı söz konusu 100 MWe (Bor-1) gücündeki güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali için ön lisans aldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımda kullanılmak üzere, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. tarafından, 100MWe Bor-1 Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için toplam sabit yatırım tutarı 1.994.972.280 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", ve "Gümrük vergisi muafiyeti " şeklindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093164BIST