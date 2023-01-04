***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2023 16:15
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere Şirketimiz bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) Niğde Bor bölgesinde kurmayı amaçladığı söz konusu 100 MWe (Bor-1) gücündeki güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali için ön lisans aldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımda kullanılmak üzere, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. tarafından, 100MWe Bor-1 Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için toplam sabit yatırım tutarı 1.994.972.280 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", ve "Gümrük vergisi muafiyeti " şeklindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093164
BIST
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|Önceki Kapanış
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|15.401.807
|% 9,99
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|VERUS
|118,30
|32.439.403
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|324.028.640
|% 9,93
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|SAMAT
|21,00
|44.873.662
|% 9,83
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|KONYA
|4.105,40
|434.616.141
|% 8,11
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|ULUSE
|225,00
|55.279.074
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.437.653
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.077.402
|% -9,93
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|LIDER
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|23.841.989
|% -9,29
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|TUREX
|27,90
|44.178.778
|% -8,94
|
|EKGYO
|9,28
|6.270.108.342
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|
|THYAO
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|5.577.212.733
|% -1,76
|
|PETKM
|19,98
|3.484.289.318
|% -2,44
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|YKBNK
|11,67
|2.709.865.155
|% -0,51
|
|TUPRS
|512,90
|2.635.986.837
|% -2,21
|
|EKGYO
|9,28
|6.270.108.342
|% -1,49
|
|YKBNK
|11,67
|2.709.865.155
|% -0,51
|
|PETKM
|19,98
|3.484.289.318
|% -2,44
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|SKBNK
|3,03
|382.810.616
|% -1,94
|
|VAKBN
|11,94
|1.375.183.279
|% -0,42
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7417
|18,7460
|% 0,13
|
|Euro
|19,9147
|19,9238
|% 0,80
|
|Sterlin
|22,5286
|22,6416
|% 0,84
|
|Frank
|20,1290
|20,2503
|% 1,07
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.859
|1.860
|21,27
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,55
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.553
|7.610
|35,00
|
|Yarım
|3.658
|3.720
|17,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,56
|0,14
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|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-2,79
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Yüzde -7.78 oranında düşüşle 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 279, 560 adet işlem
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16:38XU100
Endeks 5, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 7 altında . İşlem hacmi 94, 504.00 milyon TL de
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16:38AKCNS
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 201 adet işlem