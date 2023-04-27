***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 09:14
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında net karbon sıfır hedefimiz 2040 yılı olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141510
BIST
11:394.776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -7,71
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.818
En Düşük
4.751
11:3919,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0296
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
11:3921,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0724
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
11:391.249,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.249,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,48
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler11:39
|RAYSG
|20,20
|4.652.085
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|74.618.898
|% 9,93
|
|GRTRK
|21,28
|436.538
|% 9,92
|
|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|IHAAS
|188,80
|33.564.762
|% 8,94
|
|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
|
|CANTE
|47,04
|25.987.168
|% -5,92
|
|YAYLA
|5,10
|30.836.931
|% -5,20
|
|PAGYO
|24,34
|3.104.365
|% -5,07
|
|CMBTN
|515,40
|38.382.587
|% -4,68
|
|KOPOL
|51,30
|1.724.172.534
|% 5,21
|
|THYAO
|130,90
|1.436.091.598
|% 0,69
|
|AKBNK
|16,72
|614.607.775
|% -0,83
|
|EREGL
|32,88
|608.787.056
|% -0,06
|
|CVKMD
|175,60
|571.349.990
|% 4,09
|
|EKGYO
|6,22
|423.862.882
|% -0,16
|
|AKBNK
|16,72
|614.607.775
|% -0,83
|
|KOPOL
|51,30
|1.724.172.534
|% 5,21
|
|ISCTR
|11,20
|390.585.760
|% -0,09
|
|AKFYE
|12,86
|348.723.621
|% 5,76
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4306
|19,4382
|% 0,15
|
|Euro
|21,4979
|21,5132
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,1694
|24,2906
|% 0,10
|
|Frank
|21,7059
|21,8366
|% 0,01
|
|Riyal
|5,1648
|5,1907
|% 0,06
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|10,10
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,85
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.108
|9.262
|-40,00
|
|Yarım
|4.445
|4.529
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.278
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,11
|
|B. Petrol
|78,02
|78,02
|0,30
|