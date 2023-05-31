***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kurulmasına karar verildiği açıklanan Smart Yeşil Hidrojen Teknolojileri ve Üretim A.Ş., Şirketimiz ile Smart Holding A.Ş. ortaklığında, 10.000.000-TL (on milyon Türk Lirası) sermaye ile kurulmuş olup tescil işlemleri tamamlanmıştır. Şirketimiz tarafından yeni kurulan şirketinsermayesine % 70 oranında sermaye payı ile iştirak edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155055BIST