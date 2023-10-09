***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSmart Holding A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen özel durum açıklamasını aşağıda görebilirsiniz"Smart Holding Anonim Şirketi ("Smart Holding"), elindeki Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("SMRTG") ödenmiş sermayesinin yaklaşık %2.0 sine denk gelen 12.117.600 adet B Grubu hissenin Satışını duyurmaktadır. İşlem, beher hisse adedi için 67,00 TL olarak fiyatlandırılmış ve yaklaşık 811,9 milyon TL brüt hasılat elde edilmiştir ("İşlem").Satış, Türkiye dışında yerleşik bir uluslararası kurumsal yatırımcıya, ilgili yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, plasman yoluyla gerçekleştirilmiştir. SMRTG, Hisselerin satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir.Takas işleminin borsa dışında 12 Ekim 2023 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.HSBC Bank plc ("HSBC") İşlem ile ilgili olarak Smart Holding'in tek plasman temsilcisi olarak görev almıştır.Smart Holding halihazırda SMRTG'nin çıkarılmış sermayesinin doğrudan yaklaşık %75,03'ünü temsil eden paylara sahiptir ve İşlem'in başarıyla tamamlanmasının ardından SMRTG'deki doğrudan hissedarlık oranının yaklaşık %73,03 olması beklenmektedir.İşlemin tamamlanmasını takiben Smart Holding, SMRTG'nin çoğunluk pay sahibi olmaya devam edecektir. Smart Holding'in SMRTG'ye olan bağlılığı ve desteği devam etmektedir.İşlemin işbu duyuruya uygun olarak başarıyla tamamlanmasına bağlı olarak Smart Holding, HSBC lehine, mutat istisnalara tabi olmak üzere, elinde kalan SMRTG paylarına yönelik 45 günlük bir satmama taahhüdü ile bağlı olacaktır.Smart Holding'in hisse satışı ile ilgili gelecekteki önemli gelişmeler, yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıklanmaya devam edecektir.HSBC Bank plc ("HSBC") işleme ilişkin olarak tek plasman temsilcisi olarak görev almıştır. Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallık'ta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority'nin düzenlemelerine tâbi olan HSBC, bu açıklamada yer alan hususlarda Smart Holding haricinde başka hiçbir kişinin tek plasman temsilcisi olarak görev almamıştır ve Smart Holding dışında hiçbir kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmakla sorumlu olmayacaktır. Ne HSBC ne de HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden herhangi biri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk ile (doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde) yükümlü değildir veya bunları kabul etmemiştir."Smart Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203283BIST