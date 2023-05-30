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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.05.2023 09:34
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Art


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 306.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 612.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 70.000.000 70.000.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 Nâma
B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 236.000.000 236.000.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 306.000.000 306.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 150.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 156.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 30.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 29.05.2023 tarihli toplantısında
1) Argun Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri A.Ş.‘nin düzenlemiş olduğu 29.05.2023 tarih ve YMM/461-1990/661-2023/23 ile 29.05.2023 tarih ve YMM/461-1990/662-2023/24 sayılı raporlarında belirtildiği üzere, hisse senedi emisyon primlerinden 150.000.000 TL'nin ve geçmiş yıllar karlarından 156.000.000 TL'nin olmak üzere toplam 306.000.000 TL'nin Sermaye Hesabına aktarımının yapıldığına ve bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına,
2) Sermaye Piyasası Kanunu Madde 18/7 kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bugün yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154561


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