***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 306.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 612.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 70.000.000 70.000.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 NâmaB Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 236.000.000 236.000.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 306.000.000 306.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 150.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 156.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.05.2023SPK Başvuru Tarihi 30.05.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 29.05.2023 tarihli toplantısında1) Argun Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri A.Ş.‘nin düzenlemiş olduğu 29.05.2023 tarih ve YMM/461-1990/661-2023/23 ile 29.05.2023 tarih ve YMM/461-1990/662-2023/24 sayılı raporlarında belirtildiği üzere, hisse senedi emisyon primlerinden 150.000.000 TL'nin ve geçmiş yıllar karlarından 156.000.000 TL'nin olmak üzere toplam 306.000.000 TL'nin Sermaye Hesabına aktarımının yapıldığına ve bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına,2) Sermaye Piyasası Kanunu Madde 18/7 kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bugün yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154561BIST