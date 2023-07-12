Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.07.2023 17:10
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Art


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hesap kayıt işlemleri tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 306.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 605.880.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 70.000.000 68.600.000,000 98,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 Nâma
B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 236.000.000 231.280.000,000 98,00000 B Grubu B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 306.000.000 299.880.000,000 98,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 76.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 223.880.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.07.2023
SPK Başvuru Tarihi 12.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün, 29.05.2023 tarih ve 20 sayılı kararının yerine geçecek şekilde
1) Argun Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 12.07.2023 tarih ve YMM/461-1990-670/2023-32 sayılı, 12.07.2023 tarih ve YMM/461-1990-671/2023-33 sayılı, 12.07.2023 tarih ve YMM/461-1990-672/2023-34 sayılı raporlarında belirtildiği üzere, hisse senedi emisyon primlerinden 76.000.000 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 223.880.000 TL olmak üzere toplam 299.880.000 TL'nin Sermaye Hesabına aktarımının yapıldığına ve bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına,
2) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine karar vermiştir.
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yarın yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Smart Güneş Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170988


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:196.392
Değişim :  0,45% |  28,66
Açılış :  6.361  
Önceki Kapanış :  6.363  
En Düşük
6.287 En Yüksek
6.411
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 46,42 67.252.323 % 10,00  
EUYO 11,34 8.792.285 % 9,99  
AYCES 242,30 41.379.980 % 9,99  
ADEL 265,60 239.156.477 % 9,98  
KTLEV 20,38 223.186.415 % 9,98  
daha fazla
17:19 Alış Satış %  
Dolar 26,1406 26,1470 % 0,21  
Euro 29,0426 29,0524 % 1,10  
Sterlin 33,8470 34,0167 % 0,55  
Frank 29,9938 30,1744 % 1,43  
Riyal 6,9482 6,9831 % 0,11  
daha fazla
17:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.955 22,97  
Altın Gr. 1.645 1.645 22,77  
Cumhuriyet 10.956 11.122 142,00  
Tam 10.598 10.804 144,00  
Yarım 5.299 5.427 72,00  
Çeyrek 2.658 2.713 36,00  
Gümüş.Ons 23,90 23,92 0,79  
Gümüş Gr. 20,16 20,18 0,76  
B. Petrol 80,17 80,17 0,77  
Seans Raporu 17:19
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru