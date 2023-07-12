***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hesap kayıt işlemleri tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 306.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 605.880.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 70.000.000 68.600.000,000 98,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 NâmaB Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 236.000.000 231.280.000,000 98,00000 B Grubu B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 306.000.000 299.880.000,000 98,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 76.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 223.880.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.07.2023SPK Başvuru Tarihi 12.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün, 29.05.2023 tarih ve 20 sayılı kararının yerine geçecek şekilde1) Argun Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 12.07.2023 tarih ve YMM/461-1990-670/2023-32 sayılı, 12.07.2023 tarih ve YMM/461-1990-671/2023-33 sayılı, 12.07.2023 tarih ve YMM/461-1990-672/2023-34 sayılı raporlarında belirtildiği üzere, hisse senedi emisyon primlerinden 76.000.000 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 223.880.000 TL olmak üzere toplam 299.880.000 TL'nin Sermaye Hesabına aktarımının yapıldığına ve bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına,2) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine karar vermiştir.Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yarın yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Smart Güneş Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170988BIST