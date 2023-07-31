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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.07.2023 17:49
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Gene


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ALPER YÜCEL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 25.01.2023 +90 216 225 72 06 alper.yucel@smartsolar.com.tr SPK İLERİ DÜZEY LİSANSI, KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 201875, 700027

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Smart Holding A.Ş. 454.576.398,53 TRY 75,03
Halka Açık 151.303.601,47 TRY 24,97
TOPLAM 605.880.000,00 TRY 100,00

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 138600000 TRY 22,88 Oy imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 467280000 TRY 77,12 İmtiyaz yoktur, 76.416.000 TL'lik kısım işlem görmektedir. İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177468


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 64,35 596.509.957 % 10,00  
HUNER 11,00 384.983.489 % 10,00  
ISDMR 40,48 836.238.117 % 10,00  
ALFAS 841,50 1.430.188.417 % 10,00  
AYDEM 19,80 366.840.470 % 10,00  
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Dolar 26,8999 26,9054 % 0,11  
Euro 29,5868 29,6363 % -0,01  
Sterlin 34,5007 34,6737 % 0,22  
Frank 30,7972 30,9827 % 0,07  
Riyal 7,1629 7,1989 % 0,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.967 7,31  
Altın Gr. 1.704 1.705 11,38  
Cumhuriyet 11.348 11.519 23,00  
Tam 11.074 11.177 34,00  
Yarım 5.541 5.614 17,00  
Çeyrek 2.771 2.807 8,00  
Gümüş.Ons 24,74 24,77 0,41  
Gümüş Gr. 21,44 21,46 0,42  
B. Petrol 85,47 85,47 1,06  
Seans Raporu 18:05
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