***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoALPER YÜCEL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 25.01.2023 +90 216 225 72 06 alper.yucel@smartsolar.com.tr SPK İLERİ DÜZEY LİSANSI, KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 201875, 700027Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Smart Holding A.Ş. 454.576.398,53 TRY 75,03Halka Açık 151.303.601,47 TRY 24,97TOPLAM 605.880.000,00 TRY 100,00Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 138600000 TRY 22,88 Oy imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 467280000 TRY 77,12 İmtiyaz yoktur, 76.416.000 TL'lik kısım işlem görmektedir. İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177468BIST