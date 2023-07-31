***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.07.2023 17:49
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ALPER YÜCEL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 25.01.2023 +90 216 225 72 06 alper.yucel@smartsolar.com.tr SPK İLERİ DÜZEY LİSANSI, KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 201875, 700027
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Smart Holding A.Ş. 454.576.398,53 TRY 75,03
Halka Açık 151.303.601,47 TRY 24,97
TOPLAM 605.880.000,00 TRY 100,00
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 138600000 TRY 22,88 Oy imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 467280000 TRY 77,12 İmtiyaz yoktur, 76.416.000 TL'lik kısım işlem görmektedir. İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177468
BIST