***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
18.04.2022 13:50
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
18/04/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 7.550.164,25 ABD Doları bedel üzerinden fotovoltaik güneş paneli satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021452
BIST
15:222.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,55
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
15:2214,6616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6685
En Düşük
14,6258
15:2215,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0438
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
15:22933,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,22
|Açılış
|: 933,59
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler15:22
|DAGHL
|19,29
|9.217.966
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.227.034
|% 9,95
|
|DEVA
|37,30
|125.347.058
|% 8,37
|
|IHEVA
|1,17
|30.882.875
|% 7,34
|
|YATAS
|15,70
|200.262.295
|% 7,17
|
|ISGYO
|11,07
|52.732.837
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.903.255
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.225.160
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,90
|37.483.540
|% -5,45
|
|GARAN
|14,36
|2.155.183.062
|% -0,42
|
|THYAO
|37,82
|1.905.461.565
|% 0,48
|
|KRDMD
|16,34
|1.905.204.078
|% 1,24
|
|YKBNK
|5,29
|1.554.871.144
|% 0,95
|
|TUPRS
|257,20
|1.546.200.159
|% 2,27
|
|ODAS
|2,51
|1.002.304.419
|% 5,46
|
|TSKB
|2,01
|674.367.169
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,29
|1.554.871.144
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,92
|787.937.433
|% 0,69
|
|DOHOL
|3,85
|660.903.515
|% 1,85
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6555
|14,6616
|% 0,17
|
|Euro
|15,8264
|15,8378
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,0368
|19,1323
|% 0,25
|
|Frank
|15,4651
|15,5582
|% 0,22
|
|Riyal
|3,8987
|3,9183
|% 0,36
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|1,58
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.155
|6.309
|-21,89
|
|Yarım
|2.975
|3.052
|-10,59
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-2,57
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37DEVA
Yüzde 7.67 oranında artışla 37.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 514, 115 adet işlem
-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 79 artarak (% 0.53 ) 2, 820
-
15:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TSKB, YKBNK
-
15:35XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 33, 247.00 milyon TL de
-
15:34ALCAR
Yüzde 4.29 oranında artışla 303.60 lira fiyatla işlem gören hissede 213, 103 adet işlem