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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

09.05.2022 09:45
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İli


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar

     Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 3.850.346,50 ABD Doları bedel üzerinden güneş
paneli satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027635


BIST
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BIST En Aktif Hisseler14:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 229,40 68.477.936 % 9,97  
IMASM 24,12 16.276.538 % 9,94  
EMNIS 27,22 1.417.971 % 9,94  
LIDFA 7,66 24.463.411 % 9,90  
DENGE 2,01 28.772.397 % 8,65  
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14:05 Alış Satış %  
Dolar 15,2516 15,2586 % 1,15  
Euro 16,1202 16,1386 % 1,24  
Sterlin 18,7916 18,8858 % 1,34  
Frank 15,2584 15,3503 % 0,93  
Riyal 4,0548 4,0752 % 1,13  
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14:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.859 4,39  
Altın Gr. 911 911 11,83  
Cumhuriyet 6.159 6.252 36,00  
Tam 6.135 6.291 39,29  
Yarım 2.965 3.043 19,01  
Çeyrek 1.487 1.522 9,50  
Gümüş.Ons 21,81 21,84 0,02  
Gümüş Gr. 10,70 10,72 0,14  
B. Petrol 104 104 -1,77  
Seans Raporu 14:05
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