***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
09.05.2022 09:45
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 3.850.346,50 ABD Doları bedel üzerinden güneş
paneli satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027635
BIST
14:072.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,47
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
14:0715,2594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1744
|Açılış
|: 15,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
14:0716,1467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2056
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
14:07911,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,28
|Açılış
|: 911,38
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler14:05
|PKENT
|229,40
|68.477.936
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.276.538
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.463.411
|% 9,90
|
|DENGE
|2,01
|28.772.397
|% 8,65
|
|GMTAS
|2,97
|20.738.203
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|53.168.220
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.266.199
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,16
|24.768.924
|% -6,49
|
|KARSN
|5,14
|536.187.176
|% -5,86
|
|SISE
|19,64
|1.648.118.872
|% 1,97
|
|THYAO
|42,52
|1.533.232.196
|% 0,52
|
|KRDMD
|16,50
|1.517.400.315
|% 1,04
|
|EREGL
|34,12
|1.219.837.937
|% 1,79
|
|ASELS
|24,16
|1.213.230.049
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,83
|930.205.174
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|646.420.242
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,50
|1.517.400.315
|% 1,04
|
|VAKBN
|4,60
|403.041.570
|% -0,22
|
|HLGYO
|2,23
|191.171.443
|% 6,19
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2516
|15,2586
|% 1,15
|
|Euro
|16,1202
|16,1386
|% 1,24
|
|Sterlin
|18,7916
|18,8858
|% 1,34
|
|Frank
|15,2584
|15,3503
|% 0,93
|
|Riyal
|4,0548
|4,0752
|% 1,13
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,39
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,83
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.135
|6.291
|39,29
|
|Yarım
|2.965
|3.043
|19,01
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,77
|
Seans Raporu
14:05
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-
14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 8 artarak (% 1.02 ) 2, 762
-
14:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
14:20XU100
Endeks 2, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 21, 635.00 milyon TL de
-
14:20SNKRN
Yüzde 5.51 oranında artışla 31.00 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 980 adet işlem
-
14:19TIRE
Yüzde 8.23 oranında artışla 18.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 210, 168 adet işlem