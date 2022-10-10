***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
10.10.2022 18:18
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 230.473.516,12 TL tutarındaki Mühendislik ve Proje Yönetimi, İnşaat İşleri ve Kurulum Süpervizörlüğü, Malzeme Temini işine istinaden ön ödeme bedeli 10.10.2022(bugün) tarihinde alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070239
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
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3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6144
En Düşük
18,5467
18:0518,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0583
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0877
En Düşük
18,0194
18:05998,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 998,28
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
998,63
En Düşük
994,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5721
|18,5822
|% 0,03
|
|Euro
|18,0167
|18,0362
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,4809
|20,5836
|% -0,00
|
|Frank
|18,5147
|18,6262
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-26,75
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.703
|6.781
|0,00
|
|Yarım
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,95
|95,95
|0,11
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
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