***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
24.02.2023 09:06
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
24/02/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu etki
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir tüzel kişi arasında KDV hariç toplam 194.574.647,05 TL tutarında Güneş Enerji Santraline ait malzeme ve ekipman tedariğine istinaden sözleşme imzalanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116605
BIST
10:355.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 13,56
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.107
En Düşük
5.077
10:3518,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9081
En Düşük
18,7970
10:3520,0095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0146
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,2664
En Düşük
19,8826
10:351.107,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.107,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler10:33
|ULUSE
|347,60
|26.508.964
|% 10,00
|
|BRSAN
|76,75
|14.464.305
|% 9,96
|
|BOSSA
|13,07
|10.279.865
|% 9,83
|
|NUHCM
|159,80
|146.935.492
|% 7,61
|
|OYAKC
|42,84
|670.925.633
|% 7,21
|
|DERHL
|5,30
|7.667.208
|% -7,02
|
|BASCM
|5,25
|1.453.772
|% -6,58
|
|CASA
|150,00
|2.314.470
|% -6,43
|
|VKING
|31,80
|4.528.139
|% -5,92
|
|ATLAS
|3,29
|1.585.884
|% -5,46
|
|KRDMD
|22,48
|1.566.578.517
|% 3,40
|
|EREGL
|45,12
|1.062.299.787
|% 1,67
|
|ASTOR
|35,00
|936.650.509
|% 2,46
|
|EKGYO
|8,27
|764.237.060
|% 2,22
|
|OYAKC
|42,84
|670.925.633
|% 7,21
|
|EKGYO
|8,27
|764.237.060
|% 2,22
|
|KRDMD
|22,48
|1.566.578.517
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,91
|495.002.516
|% 2,86
|
|ASTOR
|35,00
|936.650.509
|% 2,46
|
|AKBNK
|16,16
|399.216.501
|% 0,31
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8776
|18,8832
|% 0,05
|
|Euro
|19,9998
|20,0095
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6227
|22,7361
|% -0,00
|
|Frank
|20,1084
|20,2295
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0168
|5,0420
|% 0,03
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|0,40
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.558
|7.620
|-4,00
|
|Yarım
|3.692
|3.729
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.846
|1.864
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,26
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|0,71
|
Seans Raporu
10:33
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10:48CUSAN
Yüzde 4.40 oranında artışla 18.50 lira fiyatla işlem gören hissede 326, 514 adet işlem
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10:47OYAKC
Yüzde 8.36 oranında artışla 43.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 777, 809 adet işlem
-
10:46AFYON
Yüzde 7.25 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 902, 915 adet işlem
-
10:45XU100
Endeks 5, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 12, 289.00 milyon TL de
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10:45USAK
Yüzde 6.35 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 460, 923 adet işlem