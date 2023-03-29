***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.03.2023 17:34
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
29/03/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroua olumlu etki
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurtiçinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 41.913.696,52 TL karşılığı tutarda yurt içi satış sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmeye ilişkin tahsilat gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129452
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.946
En Düşük
4.753
18:0519,1537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0381
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
18:0520,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0564
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
18:051.210,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.210,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|YKBNK
|10,07
|1.496.827.727
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1414
|19,1537
|% 0,20
|
|Euro
|20,7389
|20,7865
|% 0,27
|
|Sterlin
|23,5073
|23,6252
|% -0,06
|
|Frank
|20,7598
|20,8849
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0847
|5,1102
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-9,46
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.179
|8.283
|-48,00
|
|Yarım
|4.009
|4.053
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.026
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,31
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,02
|
|B. Petrol
|78,15
|78,15
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:56RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 610 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 51, 399.00 milyon TL de
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17:55EMKEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 956, 385 adet işlem
-
17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
-
17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem