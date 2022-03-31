***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2022 16:09
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.03.2022 tarih 2022/14 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup Kurumsal Yönetim Komitesi şirket nezdinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirecektir.
Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir
Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi başkanlığına Sn. Hülya Kurt'un, komite üyeliklerine Sn. Tuncay Kamil Güçlü ve Sn. Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz'ın seçilmelerine,
Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Sn. Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz'ın, komite üyeliklerine Sn. Hülya Kurt, Sn. Tuncay Kamil Güçlü ve Sn. Esra Taşçı'nın seçilmelerine,
Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Sn. Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz'ın, komite üyeliklerine Sn. Hülya Kurt ve Sn. Cem Nuri Tezel'in seçilmelerine,
Yönetim Kurulu tarafından kurulan, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının Yönetim Kurulu karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
İlgili komitelerin çalışma esaslarına ekte yer verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014521
BIST