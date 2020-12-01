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***SMRVA* *DENIZ* *BRKT* *SMRFA* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

01.12.2020 18:03



***SMRVA******DENIZ******BRKT******SMRFA******EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, DENIZ, EKTVK, SMRFA, SMRVA

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/12/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2046 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/12/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2046 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 01/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/12/2020 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMFA2010 FİNANSMAN BONOSU 01/12/2020 İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVYA2016 FİNANSMAN BONOSU 01/12/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890822


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AYES 11,33 1.289.981 % 10,00  
JANTS 244,20 113.528.855 % 10,00  
KONYA 1.066,00 79.368.668 % 10,00  
BFREN 1.293,60 72.145.006 % 10,00  
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Yarım 1.461 1.499 39,81  
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Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,29  
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