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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

08.06.2020 11:09
GÜNCEL HABERLER



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNBağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.05.2020
Tescil Tarihi
01.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.06.2020 - SAYI:10089
Açıklamalar

22.05.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2020 Yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi Kuruluşu olarak seçilen  KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVRLİK ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 03.06.2020 tarih ve10089 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849796


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CMENT 27,50 8.148.964 % 10,00  
AYCES 34,54 2.064.340 % 10,00  
RTALB 20,60 6.726.168 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.178.436 % 9,98  
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Sterlin 8,5838 8,6268 % 0,46  
Frank 7,0212 7,0635 % 0,29  
Riyal 1,8023 1,8113 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.694 1.695 9,17  
Altın Gr. 370 370 3,03  
Cumhuriyet 2.399 2.431 -16,70  
Tam 2.470 2.501 -17,30  
Yarım 1.205 1.219 -10,20  
Çeyrek 603 610 -5,20  
Gümüş.Ons 17,69 17,73 0,29  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,07  
B. Petrol 42,74 42,74 0,44  
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