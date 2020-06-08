***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVRLİK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.05.2020Tescil Tarihi01.06.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su03.06.2020 - SAYI:10089Açıklamalar22.05.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2020 Yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi Kuruluşu olarak seçilen KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVRLİK ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 03.06.2020 tarih ve10089 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849796BIST