***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.06.2020 11:09
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNBağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.05.2020
Tescil Tarihi
01.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.06.2020 - SAYI:10089
Açıklamalar
22.05.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2020 Yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi Kuruluşu olarak seçilen KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVRLİK ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 03.06.2020 tarih ve10089 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849796
BIST
12:31110.894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 872,32
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
12:316,7861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7881
En Düşük
6,7485
12:317,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
12:31369,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,77
|Açılış
|: 369,57
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,10
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|46.673.530
|% 10,00
|
|CMENT
|27,50
|8.148.964
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.064.340
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.726.168
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.178.436
|% 9,98
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|EKIZ
|6,15
|664.095
|% -8,07
|
|GARAN
|8,39
|703.819.116
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,71
|417.395.919
|% 4,27
|
|THYAO
|12,78
|384.727.430
|% 0,47
|
|ASELS
|32,18
|330.230.988
|% 0,94
|
|GSRAY
|3,65
|301.081.559
|% 4,58
|
|EKGYO
|1,71
|417.395.919
|% 4,27
|
|GARAN
|8,39
|703.819.116
|% 1,21
|
|GSRAY
|3,65
|301.081.559
|% 4,58
|
|IHLAS
|0,75
|34.104.412
|% 2,74
|
|PETKM
|3,79
|173.117.332
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5838
|8,6268
|% 0,46
|
|Frank
|7,0212
|7,0635
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8023
|1,8113
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|9,17
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,03
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,70
|
|Tam
|2.470
|2.501
|-17,30
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,20
|
|Çeyrek
|603
|610
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,07
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|0,44
|