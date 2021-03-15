***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2021 15:04
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.03.2021
Tescil Tarihi
15.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.03.2021 Sayı: 10287
Açıklamalar
10.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 15.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 15.03.2021 tarih ve 10287 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918187
BIST
15:111.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
15:117,5417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
15:119,0009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0537
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
15:11418,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,00
|Açılış
|: 418,36
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler15:11
|TRILC
|19,48
|13.050.081
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|248.285.155
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.698.440
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,66
|15.731.002
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.937.364
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.564.189
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.546.352
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,66
|747.730.064
|% 1,29
|
|GARAN
|8,80
|699.775.078
|% -1,35
|
|THYAO
|14,60
|619.659.650
|% 0,69
|
|KRDMD
|7,66
|569.825.652
|% 0,26
|
|SISE
|7,76
|546.808.998
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,27
|278.271.517
|% -0,87
|
|BJKAS
|5,04
|426.377.386
|% 9,80
|
|GARAN
|8,80
|699.775.078
|% -1,35
|
|KRDMD
|7,66
|569.825.652
|% 0,26
|
|YKBNK
|2,70
|193.003.157
|% -1,46
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5359
|7,5417
|% -0,33
|
|Euro
|8,9942
|9,0009
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,4456
|10,4980
|% -0,60
|
|Frank
|8,0656
|8,1142
|% -0,61
|
|Riyal
|2,0002
|2,0103
|% -0,56
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,02
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.766
|2.838
|-13,26
|
|Yarım
|1.337
|1.373
|-6,41
|
|Çeyrek
|670
|686
|-3,21
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,06
|