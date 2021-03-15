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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

15.03.2021 15:04



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

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Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.03.2021
Tescil Tarihi
15.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.03.2021 Sayı: 10287
Açıklamalar

10.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı faaliyet dönemi için  Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 15.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 15.03.2021 tarih ve 10287 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918187


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