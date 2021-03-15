***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi10.03.2021Tescil Tarihi15.03.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su15.03.2021 Sayı: 10287Açıklamalar10.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 15.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 15.03.2021 tarih ve 10287 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918187BIST