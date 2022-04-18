***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi01.04.2022Tescil Tarihi18.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su18.04.2022 Sayı: 10561Açıklamalar01.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2022 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak yeniden seçilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 18.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 18.04.2022 tarih ve 10561 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021515BIST