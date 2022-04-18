***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.04.2022 17:20
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.04.2022
Tescil Tarihi
18.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.04.2022 Sayı: 10561
Açıklamalar
01.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2022 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak yeniden seçilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 18.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 18.04.2022 tarih ve 10561 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021515
BIST
17:242.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,95
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.513
En Düşük
2.491
17:2414,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0122
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
17:2415,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0117
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
17:24938,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,17
|Açılış
|: 938,35
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler17:24
|PKENT
|229,90
|36.439.123
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|49.090.291
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.064.564
|% 9,98
|
|DAGHL
|17,54
|6.410.950
|% 9,97
|
|DOAS
|71,95
|143.556.769
|% 9,93
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|290.454.823
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,22
|70.455.944
|% -7,42
|
|ITTFH
|1,48
|39.572.776
|% -6,33
|
|GZNMI
|30,10
|12.884.605
|% -5,70
|
|GARAN
|14,33
|3.249.552.827
|% 3,09
|
|ASELS
|28,00
|2.040.897.865
|% 1,67
|
|THYAO
|37,80
|2.013.350.672
|% 0,16
|
|YKBNK
|5,28
|1.966.601.141
|% 1,73
|
|SISE
|17,94
|1.748.392.642
|% 2,99
|
|TSKB
|2,00
|853.983.058
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,28
|1.966.601.141
|% 1,73
|
|VAKBN
|4,31
|1.564.056.579
|% 5,12
|
|SKBNK
|1,20
|432.730.496
|% 1,69
|
|GARAN
|14,33
|3.249.552.827
|% 3,09
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6421
|14,6445
|% 0,08
|
|Euro
|15,8160
|15,8381
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,0289
|19,1243
|% -0,14
|
|Frank
|15,4770
|15,5702
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8917
|3,9112
|% 0,03
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,05
|
|Altın Gr.
|938
|939
|9,41
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,16
|
Seans Raporu
17:24
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17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, KOZAA, SISE
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17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 94 artarak (% 0.75 ) 2, 262
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, ATLAS, MEPET, PKENT, OYYAT, OYAYO, BFREN
-
17:39
KUYAS, PEGYO, TSKB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:39
GZNMI, KARYE, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında