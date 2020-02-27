***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.390 3.390 2.808 2.808GARANTİ VE KEFALETLER1 3.390 3.390 2.808 2.808Teminat Mektupları3.390 3.390 2.808 2.808Diğer Teminat Mektupları3.390 3.390 2.808 2.808TAAHHÜTLERCayılamaz TaahhütlerVadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriTÜREV FİNANSAL ARAÇLARRiskten Korunma Amaçlı Türev Finansal AraçlarEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3 130.932 130.932 130.888 130.888EMANET KIYMETLERMüşteri Fon ve Portföy MevcutlarıREHİNLİ KIYMETLER130.932 130.932 130.888 130.888Menkul Kıymetler23.354 23.354 23.310 23.310Gayrimenkul107.578 107.578 107.578 107.578KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI134.322 134.322 133.696 133.696Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ99.002 65.808Kredilerden Alınan Faizler1 98.130 65.023Bankalardan Alınan Faizler1 867 785Para Piyasası İşlemlerinden Alınan FaizlerFAİZ GİDERLERİ (-)2 -33.844 -23.591Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-25.427 -21.194İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-7.919 -2.293Diğer Faiz Giderleri-498 -104NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ65.158 42.217NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3 -9.010 -7.274Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-9.010 -7.274Gayri Nakdi Kredilere-129Diğer-8.881 -7.274TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 -20 -204Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)26Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-46 -204DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 2.210 1.152FAALİYET BRÜT KÂRI58.338 35.891KREDİ KARŞILIKLARI (-)-4.206 -10.281PERSONEL GİDERLERİ (-)6 -13.250 -10.217DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -11.713 -8.751NET FAALİYET KARI (ZARARI)29.169 6.642BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.169 6.642SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -6.484 -1.488Cari Vergi Karşılığı-4.707 -1.684Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.777Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)22.685 5.154DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI22.685 5.154Grubun Karı (Zararı)22.685 5.154Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20.000 7 162 55 11.878 32.102TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerIII-I -380 -380Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-380 -380Yeni Bakiye20.000 162 -325 11.878 31.722Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)70 5.154 5.224Kar Dağıtımı595 7.283 -11.878 -4.000Dağıtılan Temettü-4.000 4.000Yedeklere Aktarılan TutarlarV-V 595 11.283 -11.878Dönem Sonu Bakiyeler20.000 77 757 6.958 5.154 32.946Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20.000 77 757 6.958 5.154 32.946Yeni BakiyeIII-I 20.000 77 757 6.958 5.154 32.946Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-70 22.685 22.615Kar Dağıtımı957 -1.803 -5.154 -6.000Yedeklere Aktarılan TutarlarV-V 957 -957Diğer5.154 -5.154Dönem Sonu Bakiyeler20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.254 1 3.255 7.947 7.947Nakit ve Nakit Benzerleri1.247 1 1.248 7.947 7.947Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 3 3 6 6Bankalar3 1.241 1 1.242 7.941 7.941Para Piyasalarından Alacaklar1 3 3Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.007 2.007Diğer Finansal Varlıklar2.007 2.007İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 166.561 166.561 141.383 141.383Donuk Alacaklar188.575 188.575 159.998 159.998Özel Karşılıklar (-)-22.014 -22.014 -18.615 -18.615SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 704 704 733 733Satış Amaçlı704 704 733 733ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5 9.948 9.948 2.327 2.327MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.099 1.099 560 560Diğer6 1.099 1.099 560 560YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI8 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER10 3.804 3.804 2.062 2.062VARLIKLAR TOPLAMI185.370 1 185.371 155.012 155.012YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER1 93.619 93.619 95.770 95.770PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2 30.300 30.300 22.379 22.379Bonolar30.300 30.300 10.177 10.177Tahviller12.202 12.202FONLAR0 0Müstakrizlerin Fonları0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)3 4.402 4.402 300 300KARŞILIKLAR5 404 404 221 221Çalışan Hakları Karşılığı404 404 221 221CARİ VERGİ BORCU6 2.941 2.941 920 920ERTELENMİŞ VERGİ BORCU6 2.985 2.985 1.225 1.225SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4 1.159 1.159 1.251 1.251ÖZKAYNAKLAR49.561 49.561 32.946 32.946Ödenmiş Sermaye7 20.000 20.000 20.000 20.000Sermaye Yedekleri7 7 77 77Diğer Sermaye Yedekleri7 7 77 77Kar Yedekleri7 1.714 1.714 757 757Yasal Yedekler1.714 1.714 757 757Kar veya Zarar27.840 27.840 12.112 12.112Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı5.155 5.155 6.958 6.958Dönem Net Kâr veya Zararı22.685 22.685 5.154 5.154YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI185.371 185.371 155.012 155.012Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)22.685 5.154DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-70 70Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-70 70Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-87 88Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17 -18Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.615 5.224Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı23.913 5.061Alınan Faizler99.002 65.808Ödenen Faizler-33.844 -23.370Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar-9.010 -7.274Elde Edilen Diğer Kazançlar2.210 1.152Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar28.577 10.281Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler13.250 10.322Ödenen Vergiler5.4.7 -4.996 -1.684Diğer-71.276 -50.174Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-26.678 -17.311Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-25.178 -10.374Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.742 -1.002Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.151 -6.195Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.393 260Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.765 -12.250YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-6.157 -188Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller5.1.5-5.1.6 -5.047 -246Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5.1.5-5.1.6 -1.140 -194Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar30Diğer252FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.969 18.847Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit20.123 12.370Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.202 10.177Temettü Ödemeleri5.5 -6.000 -4.000Diğer48 300Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-6.953 6.409Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.947 1.538Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6.1 994 7.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822273BIST