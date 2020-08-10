***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1 15.935 15.935 3.390 3.390GARANTİ VE KEFALETLER15.935 15.935 3.390 3.390Teminat Mektupları15.935 15.935 3.390 3.390Diğer Teminat Mektupları15.935 15.935 3.390 3.390TAAHHÜTLER0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3 130.930 130.930 130.932 130.932EMANET KIYMETLER0 0REHİNLİ KIYMETLER130.930 130.930 130.932 130.932Menkul Kıymetler23.352 23.352 23.354 23.354Gayrimenkul107.578 107.578 107.578 107.578KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI146.865 146.865 134.322 134.322Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ46.258 46.630Kredilerden Alınan Faizler1 45.888 46.018Bankalardan Alınan Faizler1 370 612FAİZ GİDERLERİ (-)2 -11.204 -16.653Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-7.711 -13.388İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.088 -3.015Diğer Faiz Giderleri-405 -250NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ35.054 29.977NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3 -4.110 -4.460Alınan Ücret ve KomisyonlarVerilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.110 -4.460Gayri Nakdi Kredilere-62Diğer-4.048 -4.460TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 -40 -48Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)27Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-67 -48DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 875 835FAALİYET BRÜT KÂRI31.779 26.304KREDİ KARŞILIKLARI (-)-8.141 -4.226PERSONEL GİDERLERİ (-)-7.146 -5.774DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -5.118 -4.980NET FAALİYET KARI (ZARARI)11.374 11.324BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.374 11.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -2.547 -2.511Cari Vergi Karşılığı-1.668 -968Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-879 -1.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)8.827 8.813DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8.827 8.813Grubun Karı (Zararı)8.827 8.813Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20.000 77 757 6.958 5.154 32.946Yeni BakiyeIII-I 20.000 77 757 6.958 5.154 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48 8.813 8.765Kar Dağıtımı857 297 -5.154 -4.000Dağıtılan Temettü-4.000 -4.000Yedeklere Aktarılan TutarlarV-V 857 -857 0Diğer297 -297 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000 29 1.614 7.255 8.813 37.711Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerIII-I 20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561Yeni Bakiye20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10 8.827 8.837Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı-10.000 0Kar Dağıtımı1.184 10.001 -12.685 -1.500Dağıtılan Temettü-1.500 -1.500Yedeklere Aktarılan TutarlarV-V 1.184 -1.184 0Diğer12.685 -12.685 0Dönem Sonu Bakiyeler30.000 17 2.898 15.156 8.827 56.898Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)41.506 41.506 3.254 1 3.255Nakit ve Nakit Benzerleri37.491 37.491 1.247 1 1.248Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 1 1 3 3Bankalar3 37.490 37.490 1.241 1 1.242Para Piyasalarından Alacaklar1 3 3Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.015 4.015 2.007 2.007Diğer Finansal Varlıklar4.015 4.015 2.007 2.007İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 159.210 159.210 166.561 166.561KredilerDonuk Alacaklar189.037 189.037 188.575 188.575Özel Karşılıklar (-)-29.827 -29.827 -22.014 -22.014SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)7 877 877 704 704Satış Amaçlı877 877 704 704ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5 9.456 9.456 9.948 9.948MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.161 1.161 1.099 1.099Diğer6 1.161 1.161 1.099 1.099YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ VERGİ VARLIĞI8 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIDİĞER AKTİFLER10 2.737 2.737 3.804 3.804VARLIKLAR TOPLAMI214.947 214.947 185.370 1 185.371YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATALINAN KREDİLER1 72.852 72.852 93.619 93.619PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2 73.480 73.480 30.300 30.300Bonolar73.480 73.480 30.300 30.300FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)3 - 3.1 4.228 4.228 4.402 4.402KARŞILIKLAR5 590 590 404 404Yeniden Yapılanma KarşılığıÇalışan Hakları Karşılığı590 590 404 404CARİ VERGİ BORCU6 2.038 2.038 2.941 2.941ERTELENMİŞ VERGİ BORCU6 3.867 3.867 2.985 2.985SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI4 994 994 1.159 1.159Diğer Borçlanma Araçları994 994 1.159 1.159DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERÖZKAYNAKLAR56.898 56.898 49.561 49.561Ödenmiş Sermaye7 30.000 30.000 20.000 20.000Sermaye Yedekleri17 17 7 7Diğer Sermaye Yedekleri17 17 7 7Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKar Yedekleri7 2.898 2.898 1.714 1.714Yasal Yedekler2.898 2.898 1.714 1.714Kar veya Zarar23.983 23.983 27.840 27.840Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı15.156 15.156 5.155 5.155Dönem Net Kâr veya Zararı8.827 8.827 22.685 22.685YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI214.947 214.947 185.371 185.371Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.827 8.813DİĞER KAPSAMLI GELİRLER10 -48Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10 -48Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları13 -48Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.837 8.765Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı60.574 37.152Alınan Faizler45.554 46.630Ödenen Faizler-10.824 -16.653Alınan Ücret ve Komisyonlar-4.110 -4.460Elde Edilen Diğer Kazançlar875 835Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar45.107 4.226Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler7.332 5.774Ödenen Vergiler(5.2.4) -5.390 128Diğer-17.970 672Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-64.945 -22.140Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-45.569 -29.431Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.114 -1.319Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-20.755 7.388Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.493 1.222Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-4.371 15.012YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-347 -656Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller(5.1.5-5.1.6) -216 -798Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-648Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar733Diğer-131 57FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit41.038 -19.559Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit42.788 17.862Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-33.341Temettü Ödemeleri-1.500 -4.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-250 -80Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)36.320 -5.203Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar994 7.947Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 37.314 2.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867574BIST