***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor
26.02.2021 19:46
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.369 3.369 3.390 3.390
GARANTİ VE KEFALETLER
1 3.369 3.369 3.390 3.390
Teminat Mektupları
3.369 3.369 3.390 3.390
Diğer Teminat Mektupları
3.369 3.369 3.390 3.390
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3 130.881 130.881 130.932 130.932
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
130.881 130.881 130.932 130.932
Menkul Kıymetler
23.303 23.303 23.354 23.354
Gayrimenkul
107.578 107.578 107.578 107.578
Rehinli Kıymet Alanlar
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
134.250 134.250 134.322 134.322
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
100.882 99.002
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 99.551 98.130
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 1.212 867
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
119
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
119
FAİZ GİDERLERİ (-)
-22.949 -33.844
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -14.194 -25.427
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.908 -7.919
Kiralama Faiz Giderleri
-498
Diğer Faiz Giderleri
-847
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
77.933 65.158
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-10.701 -9.010
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
5.4.3 -10.701 -9.010
Gayri Nakdi Kredilere
-124 -129
Diğer
-10.577 -8.881
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-53 -20
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.4.4. 258 26
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.4.4 -311 -46
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 1.908 2.210
FAALİYET BRÜT KÂRI
69.087 58.338
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-26.084 -4.206
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.6 -15.957 -13.250
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.6 -11.384 -11.713
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.662 29.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.7 -3.209 -6.484
Cari Vergi Karşılığı
12.453 22.685
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
20.000 77 757 6.958 5.154 32.946
Yeni Bakiye
20.000 77 757 6.958 5.154 32.646
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-70 22.685 22.615
Kar Dağıtımı
957 -1.803 -5.154 -6.000
Dağıtılan Temettü
-6.000 -6.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V 957 -957 0
Diğer
5.154 -5.154 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561
Yeni Bakiye
20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22 12.453 12.431
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 -10.000
Kar Dağıtımı
1.184 10.001 -1.500
Dağıtılan Temettü
-1.500 -1.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.184 -1.184
Diğer
12.685 -12.685
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 -15 2.898 15.156 12.453 60.492
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.183 1.459 11.642 3.254 1 3.255
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.256 1.459 5.715 1.247 1 1.248
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 3 3 3 3
Bankalar
5.1.3 4.253 1.459 5.712 1.241 1 1.242
Para Piyasalarından Alacaklar
1 3 3
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.927 5.927 2.007 2.007
Diğer Finansal Varlıklar
5.1.2 5.927 5.927 2.007 2.007
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.4 137.299 137.299 166.561 166.561
Donuk Alacaklar
184.738 184.738 188.575 188.575
Özel Karşılıklar (-)
-47.439 -47.439 -22.014 -22.014
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.7 1.446 1.446 704 704
Satış Amaçlı
1.446 1.446 704 704
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.5 8.908 8.908 9.948 9.948
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.189 1.189 1.099 1.099
Şerefiye
1.099 1.099
Diğer
5.1.6 1.189 1.189
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER
5.1.10 23.274 23.274 3.804 3.804
VARLIKLAR TOPLAMI
182.299 1.459 183.758 185.370 1 185.371
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
5.2.1 64.761 64.761 93.619 93.619
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.2 47.328 47.328 30.300 30.300
Bonolar
47.328 47.328 30.300 30.300
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.3 4.021 4.021 4.402 4.402
KARŞILIKLAR
703 703 404 404
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.5 703 703 404 404
Diğer Karşılıklar
0 0
CARİ VERGİ BORCU
5.2.6.1 1.491 1.491 2.941 2.941
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.6.2 3.568 3.568 2.985 2.985
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.4 1.394 1.394 1.159 1.159
ÖZKAYNAKLAR
60.492 60.492 49.561 49.561
Ödenmiş Sermaye
5.2.7 30.000 30.000 20.000 20.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-15 -15 7 7
Kar Yedekleri
2.898 2.898 1.714 1.714
Yasal Yedekler
2.898 2.898 1.714 1.714
Kar veya Zarar
27.609 27.609 27.840 27.840
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.156 15.156 5.155 5.155
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.453 12.453 22.685 22.685
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
183.758 183.758 185.371 185.371
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.453 22.685
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-22 -70
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22 -70
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28 -87
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6 17
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.431 22.615
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
142.741 23.913
Alınan Faizler
107.310 99.002
Ödenen Faizler
-22.354 -33.844
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-10.701 -9.010
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.908 2.210
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
106.940 28.577
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
16.256 13.250
Ödenen Vergiler
5.2.6 -1.878 -4.996
Diğer
-54.740 -71.276
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-151.733 -26.678
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-103.103 -25.178
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-24.132 -1.742
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-28.810 -2.151
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.312 2.393
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-8.992 -2.765
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-667 -6.157
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
5.1.5 -435 -5.047
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.1.6 -1.140
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
30
Diğer
-232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
14.380 1.969
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.385 20.123
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.202
Temettü Ödemeleri
5.5 -1.500 -6.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-505 48
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.721 -6.953
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
994 7.947
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6.1 5.715 994
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913572
BIST