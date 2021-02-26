***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.369 3.369 3.390 3.390GARANTİ VE KEFALETLER1 3.369 3.369 3.390 3.390Teminat Mektupları3.369 3.369 3.390 3.390Diğer Teminat Mektupları3.369 3.369 3.390 3.390TAAHHÜTLER0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3 130.881 130.881 130.932 130.932EMANET KIYMETLER0 0REHİNLİ KIYMETLER130.881 130.881 130.932 130.932Menkul Kıymetler23.303 23.303 23.354 23.354Gayrimenkul107.578 107.578 107.578 107.578Rehinli Kıymet AlanlarKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI134.250 134.250 134.322 134.322Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ100.882 99.002Kredilerden Alınan Faizler5.4.1.1 99.551 98.130Bankalardan Alınan Faizler5.4.1.2 1.212 867Para Piyasası İşlemlerinden Alınan FaizlerMenkul Değerlerden Alınan Faizler119Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar119FAİZ GİDERLERİ (-)-22.949 -33.844Kullanılan Kredilere Verilen Faizler5.4.2.1 -14.194 -25.427İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-7.908 -7.919Kiralama Faiz Giderleri-498Diğer Faiz Giderleri-847NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ77.933 65.158NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-10.701 -9.010Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)5.4.3 -10.701 -9.010Gayri Nakdi Kredilere-124 -129Diğer-10.577 -8.881TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-53 -20Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.4.4. 258 26Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)5.4.4 -311 -46DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 1.908 2.210FAALİYET BRÜT KÂRI69.087 58.338KREDİ KARŞILIKLARI (-)-26.084 -4.206PERSONEL GİDERLERİ (-)5.4.6 -15.957 -13.250DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.6 -11.384 -11.713NET FAALİYET KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.662 29.169SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.7 -3.209 -6.484Cari Vergi Karşılığı12.453 22.685Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20.000 77 757 6.958 5.154 32.946Yeni Bakiye20.000 77 757 6.958 5.154 32.646Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-70 22.685 22.615Kar Dağıtımı957 -1.803 -5.154 -6.000Dağıtılan Temettü-6.000 -6.000Yedeklere Aktarılan TutarlarV-V 957 -957 0Diğer5.154 -5.154 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561Yeni Bakiye20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22 12.453 12.431İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000 -10.000Kar Dağıtımı1.184 10.001 -1.500Dağıtılan Temettü-1.500 -1.500Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.184 -1.184Diğer12.685 -12.685Dönem Sonu Bakiyeler30.000 -15 2.898 15.156 12.453 60.492Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.183 1.459 11.642 3.254 1 3.255Nakit ve Nakit Benzerleri4.256 1.459 5.715 1.247 1 1.248Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.1.1 3 3 3 3Bankalar5.1.3 4.253 1.459 5.712 1.241 1 1.242Para Piyasalarından Alacaklar1 3 3Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.927 5.927 2.007 2.007Diğer Finansal Varlıklar5.1.2 5.927 5.927 2.007 2.007İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.1.4 137.299 137.299 166.561 166.561Donuk Alacaklar184.738 184.738 188.575 188.575Özel Karşılıklar (-)-47.439 -47.439 -22.014 -22.014SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.7 1.446 1.446 704 704Satış Amaçlı1.446 1.446 704 704ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.5 8.908 8.908 9.948 9.948MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.189 1.189 1.099 1.099Şerefiye1.099 1.099Diğer5.1.6 1.189 1.189YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER5.1.10 23.274 23.274 3.804 3.804VARLIKLAR TOPLAMI182.299 1.459 183.758 185.370 1 185.371YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER5.2.1 64.761 64.761 93.619 93.619PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.2 47.328 47.328 30.300 30.300Bonolar47.328 47.328 30.300 30.300FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.3 4.021 4.021 4.402 4.402KARŞILIKLAR703 703 404 404Çalışan Hakları Karşılığı5.2.5 703 703 404 404Diğer Karşılıklar0 0CARİ VERGİ BORCU5.2.6.1 1.491 1.491 2.941 2.941ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.2.6.2 3.568 3.568 2.985 2.985SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.4 1.394 1.394 1.159 1.159ÖZKAYNAKLAR60.492 60.492 49.561 49.561Ödenmiş Sermaye5.2.7 30.000 30.000 20.000 20.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-15 -15 7 7Kar Yedekleri2.898 2.898 1.714 1.714Yasal Yedekler2.898 2.898 1.714 1.714Kar veya Zarar27.609 27.609 27.840 27.840Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı15.156 15.156 5.155 5.155Dönem Net Kâr veya Zararı12.453 12.453 22.685 22.685YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI183.758 183.758 185.371 185.371Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.453 22.685DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-22 -70Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22 -70Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28 -87Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6 17Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.431 22.615Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı142.741 23.913Alınan Faizler107.310 99.002Ödenen Faizler-22.354 -33.844Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar-10.701 -9.010Elde Edilen Diğer Kazançlar1.908 2.210Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar106.940 28.577Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler16.256 13.250Ödenen Vergiler5.2.6 -1.878 -4.996Diğer-54.740 -71.276Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-151.733 -26.678Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-103.103 -25.178Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-24.132 -1.742Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-28.810 -2.151Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.312 2.393Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-8.992 -2.765YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-667 -6.157Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller5.1.5 -435 -5.047Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5.1.6 -1.140Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar30Diğer-232FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit14.380 1.969Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16.385 20.123Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.202Temettü Ödemeleri5.5 -1.500 -6.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-505 48DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.721 -6.953Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar994 7.947Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6.1 5.715 994http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913572BIST