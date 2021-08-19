***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.889 10.889 3.369 3.369GARANTİ VE KEFALETLER10.889 10.889 3.369 3.369Teminat Mektupları10.889 10.889 3.369 3.369Diğer Teminat Mektupları5.3.1 10.889 10.889 3.369 3.369TAAHHÜTLER0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5.3.3 130.893 130.893 130.881 130.881EMANET KIYMETLER0 0REHİNLİ KIYMETLER130.893 130.893 130.881 130.881Menkul Kıymetler23.315 23.315 23.303 23.303Gayrimenkul107.578 107.578 107.578 107.578KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI141.782 141.782 134.250 134.250Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ77.698 46.258Kredilerden Alınan Faizler1 76.228 45.888Bankalardan Alınan Faizler1 959 370Para Piyasası İşlemlerinden Alınan FaizlerMenkul Değerlerden Alınan Faizler510Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar510FAİZ GİDERLERİ (-)2 -13.127 -11.204Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-7.702 -7.711İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-5.094 -3.088Diğer Faiz Giderleri-331 -405NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ64.571 35.054NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3 -5.883 -4.110Alınan Ücret ve KomisyonlarVerilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.883 -4.110Gayri Nakdi Kredilere-103 -62Diğer-5.780 -4.048TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 352 -40Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)125 27Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)227 -67DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 2.891 875FAALİYET BRÜT KÂRI61.931 31.779KREDİ KARŞILIKLARI (-)-8.035 -8.141PERSONEL GİDERLERİ (-)-9.799 -7.146DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -7.781 -5.118NET FAALİYET KARI (ZARARI)36.316 11.374BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.316 11.374SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -8.234 -2.547Cari Vergi Karşılığı-2.126 -1.668Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-6.108 -879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)28.082 8.827DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI28.082 8.827Grubun Karı (Zararı)28.082 8.827Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.5 20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561Yeni Bakiye20.000 7 1.714 5.155 22.685 49.561Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10 8.827 8.837İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000 -10.000Kar Dağıtımı1.184 10.001 -12.685 -1.500Dağıtılan Temettü-1.500 -1.500Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.184 -1.184 0Diğer12.685 -12.685Dönem Sonu Bakiyeler30.000 17 2.898 15.156 8.827 56.898Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000 -15 2.898 15.156 12.452 60.491Yeni Bakiye30.000 -15 2.898 15.156 12.452 60.491Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.082 28.082Kar Dağıtımı1.503 949 -12.452 -10.000Dağıtılan Temettü-10.000 -10.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.503 -1.503 0Diğer949 -949 0Dönem Sonu Bakiyeler30.000 -15 4.401 16.105 28.082 78.573Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.1.1 45.877 1 45.878 10.183 1.459 11.642Nakit ve Nakit Benzerleri38.998 1 38.999 4.256 1.459 5.715Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.1.1 5 5 3 3Bankalar5.1.3 36.992 1 36.993 4.253 1.459 5.712Para Piyasalarından Alacaklar5.1.1 2.001 2.001Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.879 6.879 5.927 5.927Diğer Finansal Varlıklar5.1.2 6.879 6.879 5.927 5.927İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.1.4 156.422 156.422 137.299 137.299Donuk Alacaklar210.872 210.872 184.738 184.738Özel Karşılıklar (-)-54.450 -54.450 -47.439 -47.439SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.9 1.942 1.942 1.446 1.446ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.5 8.989 8.989 8.907 8.907MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.142 1.142 1.189 1.189Diğer5.1.6 1.142 1.142 1.189 1.189YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIDİĞER AKTİFLER5.1.8 24.255 24.255 23.283 23.283VARLIKLAR TOPLAMI238.627 1 238.628 182.307 1.459 183.766YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATALINAN KREDİLER5.2.1 67.140 67.140 64.761 64.761PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)75.463 75.463 47.328 47.328Bonolar5.2.2 75.463 75.463 47.328 47.328FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)3.343 3.343 4.021 4.021KARŞILIKLAR882 882 703 703Çalışan Hakları Karşılığı5.2.4 882 882 703 703CARİ VERGİ BORCU5.2.7 2.668 2.668 1.491 1.491ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.27.2 9.676 9.676 3.568 3.568SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.3 883 883 1.403 1.403ÖZKAYNAKLAR78.573 78.573 60.491 60.491Ödenmiş Sermaye6.1 30.000 30.000 30.000 30.000Sermaye Yedekleri-15 -15 -15 -15Diğer Sermaye Yedekleri-15 -15 -15 -15Kar Yedekleri4.401 4.401 2.898 2.898Yasal Yedekler4.401 4.401 2.898 2.898Kar veya Zarar44.187 44.187 27.608 27.608Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı16.105 16.105 15.156 15.156Dönem Net Kâr veya Zararı28.082 28.082 12.452 12.452YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI238.628 238.628 183.766 183.766Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28.082 8.827DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 10Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 10Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları13Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.082 8.837Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı28.082 60.574Alınan Faizler69.663 45.554Ödenen Faizler-13.127 -10.824Alınan Ücret ve Komisyonlar-5.883 -4.110Elde Edilen Diğer Kazançlar2.891 875Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar45.107Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler9.799 7.332Ödenen Vergiler(5.2.4) 685 -5.390Diğer-35.946 -17.970Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-12.220 -64.945Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-952Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-19.123 -45.569Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.469 -1.114Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.379 -20.755Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)6.945 2.493Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı15.862 -4.371YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-35 -347Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller(5.1.5-5.1.6) -35 -216Diğer-131FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit17.457 41.038Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit28.135 42.788Temettü Ödemeleri-10.000 -1.500Kiralamaya İlişkin Ödemeler-678 -250Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)33.284 36.320Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.715 994Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 38.999 37.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959406BIST