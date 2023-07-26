***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arzına yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurduğu daha önce, 28.12.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu söz konusu başvuru olumlu neticelenmiş olup esas sözleşme tadiline yönelik olarak Ticaret Bakanlığı onayı için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılacaktır. Bakanlık izninin de alınmasının ardından yapılacak genel kurul ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına uygun hale gelmiş olacaktır.Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175384BIST