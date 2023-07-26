***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.07.2023 15:46
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arzına yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurduğu daha önce, 28.12.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu söz konusu başvuru olumlu neticelenmiş olup esas sözleşme tadiline yönelik olarak Ticaret Bakanlığı onayı için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılacaktır. Bakanlık izninin de alınmasının ardından yapılacak genel kurul ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına uygun hale gelmiş olacaktır.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175384
BIST
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17:216.726
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 120,63
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.743
17:2126,9471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0277
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
17:2129,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1500
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,9500
En Düşük
29,8500
17:211.703,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.703,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GSDHO
|4,51
|483.659.769
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|30.560.883
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|38.498.051
|% 10,00
|
|EDIP
|27,74
|115.221.998
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,98
|16.011.536
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|687.866.646
|% -9,98
|
|ADEL
|280,00
|175.702.010
|% -6,07
|
|VANGD
|10,70
|5.326.659
|% -5,73
|
|LUKSK
|54,10
|13.040.122
|% -5,42
|
|YKBNK
|12,66
|8.129.000.548
|% -5,31
|
|ASTOR
|104,70
|9.158.101.068
|% 4,70
|
|YKBNK
|12,66
|8.129.000.548
|% -5,31
|
|KOZAL
|27,98
|6.326.597.108
|% 9,73
|
|THYAO
|222,20
|5.613.347.154
|% 2,25
|
|ASELS
|72,75
|4.511.945.579
|% 2,61
|
|YKBNK
|12,66
|8.129.000.548
|% -5,31
|
|EKGYO
|8,30
|2.334.066.810
|% 1,34
|
|KOZAL
|27,98
|6.326.597.108
|% 9,73
|
|ODAS
|10,77
|2.172.818.697
|% 9,23
|
|CANTE
|17,43
|3.521.606.717
|% 1,28
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9345
|26,9471
|% 0,10
|
|Euro
|29,9000
|29,9500
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,7224
|34,8965
|% 0,30
|
|Frank
|31,0950
|31,2823
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1642
|7,2001
|% 0,10
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|3,92
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|84,00
|
|Tam
|11.124
|11.212
|40,00
|
|Yarım
|5.553
|5.632
|20,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-0,42
|
Seans Raporu
17:21
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17:36MTRKS
Yüzde 6.10 oranında artışla 45.90 lira fiyatla işlem gören hissede 842, 943 adet işlem
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17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ODAS, KOZAL
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115 artarak (% 1.95 ) 6, 004
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SRVGY, AKMGY, INGRM, KOZAA, OYAYO, GSDHO, IPEKE, AKYHO, ZEDUR, BRKSN
-
17:35
EUYO, KOZAA, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında