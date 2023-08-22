***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesi, halka açılma amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 21.07.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-39924 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Uygulama IV Daire Başkanlığı'nın E-12509071-110.01.02-73376 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.08.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00087852105 sayılı izin yazılarına uygun olarak tadil edilmiştir.Söz konusu esas sözleşme tadili, Şirketimizin 10.08.2023 tarihli genel kurulunda onaylanmış olup ilgili genel kurul 14.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Bahse konu genel kurul Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.08.2023 tarihli 10895 sayılı nüshasının 193-197. sayfalarında ve 21.08.2023 tarihli ve 10897 sayılı nüshasının 103. sayfasında ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188270BIST