***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.08.2023 16:21
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesi, halka açılma amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 21.07.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-39924 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Uygulama IV Daire Başkanlığı'nın E-12509071-110.01.02-73376 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.08.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00087852105 sayılı izin yazılarına uygun olarak tadil edilmiştir.
Söz konusu esas sözleşme tadili, Şirketimizin 10.08.2023 tarihli genel kurulunda onaylanmış olup ilgili genel kurul 14.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Bahse konu genel kurul Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.08.2023 tarihli 10895 sayılı nüshasının 193-197. sayfalarında ve 21.08.2023 tarihli ve 10897 sayılı nüshasının 103. sayfasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188270
BIST
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17:037.745
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -51,34
|Açılış
|: 7.856
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|Önceki Kapanış
|: 7.797
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7.691
En Yüksek
7.903
17:0327,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,3100
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|Önceki Kapanış
|: 27,1950
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27,2792
En Düşük
27,0969
17:0329,5593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0408
|Açılış
|: 29,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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30,0604
En Düşük
29,4012
17:031.654,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.654,73
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|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
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1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler17:02
|NETAS
|47,32
|18.420.399
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.486.693
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,26
|177.283.986
|% -9,83
|
|HKTM
|74,30
|309.254.608
|% -9,28
|
|EUYO
|15,23
|14.233.358
|% -9,02
|
|TUPRS
|140,20
|12.278.336.905
|% 0,36
|
|THYAO
|254,40
|10.160.930.047
|% -1,78
|
|EREGL
|44,42
|6.600.956.846
|% -1,29
|
|TCELL
|58,95
|5.773.954.849
|% 3,69
|
|KOZAL
|27,14
|4.412.127.632
|% 2,42
|
|YKBNK
|15,28
|4.411.240.966
|% -4,56
|
|ZOREN
|4,98
|1.298.378.524
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,79
|2.272.576.029
|% -2,66
|
|SKBNK
|3,93
|1.006.185.661
|% -2,72
|
|ODAS
|12,57
|2.355.828.074
|% 1,95
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1957
|27,2018
|% 0,22
|
|Euro
|29,5347
|29,5526
|% -0,16
|
|Sterlin
|34,5095
|34,6825
|% -0,04
|
|Frank
|30,7924
|30,9779
|% 0,06
|
|Riyal
|7,2298
|7,2661
|% 0,21
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-0,98
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|0,73
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.174
|11.262
|16,00
|
|Yarım
|5.604
|5.657
|8,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.828
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,01
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Seans Raporu
17:02
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17:17RYSAS
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 465, 554 adet işlem
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17:16DGGYO
Yüzde -7.81 oranında düşüşle 35.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 112, 529 adet işlem
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17:15BIENY
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 69.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 265, 778 adet işlem
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17:14XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 132, 321.00 milyon TL de
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17:13AVTUR
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 046 adet işlem