***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.08.2023 14:15
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesi, halka açılma amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 21.07.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-39924 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Uygulama IV Daire Başkanlığı'nın E-12509071-110.01.02-73376 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.08.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00087852105 sayılı izin yazılarına uygun olarak tadil edilmiştir.
Söz konusu esas sözleşme tadili, Şirketimizin 10.08.2023 tarihli genel kurulunda onaylanmış olup ilgili genel kurul 14.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Bahse konu genel kurul Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.08.2023 tarihli 10895 sayılı nüshasının 193-197. sayfalarında ve 21.08.2023 tarihli ve 10897 sayılı nüshasının 103. sayfasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188601
BIST
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17:137.711
En Düşük
|Değişim
|: -0,77%
|| -60,09
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.685
En Yüksek
7.832
17:1327,2190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0338
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:1329,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1080
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:131.675,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 17,40
|Açılış
|: 1.675,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:13
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.696.852.885
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|112.229.900
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|2.228.271
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.775.484
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.942.154
|% -9,98
|
|YGYO
|2,72
|130.199.099
|% -8,72
|
|ONCSM
|185,60
|118.113.599
|% -7,20
|
|BRLSM
|30,72
|716.978.863
|% -7,19
|
|TUPRS
|131,70
|8.597.564.916
|% -5,25
|
|THYAO
|243,20
|8.519.642.953
|% -4,59
|
|EREGL
|45,34
|7.786.902.694
|% 1,70
|
|ASTOR
|125,60
|7.111.102.557
|% -2,03
|
|TCELL
|59,35
|5.984.424.748
|% 1,02
|
|EKGYO
|9,13
|5.949.480.773
|% 2,58
|
|YKBNK
|15,57
|5.035.972.397
|% 0,71
|
|ISCTR
|16,95
|3.746.973.051
|% 3,92
|
|KATMR
|2,07
|451.587.205
|% 3,50
|
|SKBNK
|3,96
|808.307.162
|% 0,25
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2141
|27,2190
|% 0,12
|
|Euro
|29,5688
|29,5918
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,3760
|34,5484
|% -0,35
|
|Frank
|30,8518
|31,0376
|% 0,36
|
|Riyal
|7,2309
|7,2672
|% 0,12
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|18,26
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|18,97
|
|Cumhuriyet
|11.510
|11.684
|93,00
|
|Tam
|11.259
|11.358
|39,00
|
|Yarım
|5.647
|5.697
|11,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.848
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,13
|0,67
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-1,45
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28VKFYO
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 512, 676 adet işlem
-
17:27EKIZ
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 343 adet işlem
-
17:26GENIL
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 67.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 311, 923 adet işlem
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 9 kaybederek (% -0.98 ) 6, 787
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, KZBGY, KAPLM, VKING, SODSN, KLSER, EGGUB, TATEN, TDGYO, ALFAS