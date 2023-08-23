***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
23.08.2023 16:27
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2023
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesi, halka açılma amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 21.07.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-39924 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Uygulama IV Daire Başkanlığı'nın E-12509071-110.01.02-73376 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.08.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00087852105 sayılı izin yazılarına uygun olarak tadil edilmiştir.
Söz konusu esas sözleşme tadili, Şirketimizin 10.08.2023 tarihli genel kurulunda onaylanmış olup ilgili genel kurul 14.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Bahse konu genel kurul Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.08.2023 tarihli 10895 sayılı nüshasının 193-197. sayfalarında ve 21.08.2023 tarihli ve 10897 sayılı nüshasının 103. sayfasında ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 14/08/2023 17/08/2023 10895
4 14/08/2023 17/08/2023 10895
6 14/08/2023 17/08/2023 10895
7 14/08/2023 17/08/2023 10895
8 14/08/2023 17/08/2023 10895
9 14/08/2023 17/08/2023 10895
10 14/08/2023 17/08/2023 10895
11 14/08/2023 17/08/2023 10895
13 14/08/2023 17/08/2023 10895
14 14/08/2023 17/08/2023 10895
15 14/08/2023 17/08/2023 10895
16 14/08/2023 17/08/2023 10895
17 14/08/2023 17/08/2023 10895
18 14/08/2023 21/08/2023 10897
19 14/08/2023 17/08/2023 10895
20 14/08/2023 17/08/2023 10895
21 14/08/2023 17/08/2023 10895
22 14/08/2023 17/08/2023 10895
23 14/08/2023 17/08/2023 10895
24 14/08/2023 17/08/2023 10895
25 14/08/2023 17/08/2023 10895
26 14/08/2023 17/08/2023 10895
28 14/08/2023 17/08/2023 10895
29 14/08/2023 17/08/2023 10895
30 14/08/2023 17/08/2023 10895
31 14/08/2023 17/08/2023 10895
32 14/08/2023 17/08/2023 10895
33 14/08/2023 17/08/2023 10895
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188655
BIST