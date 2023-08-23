Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme

23.08.2023 16:27
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2023
Açıklamalar

Şirketimizin esas sözleşmesi, halka açılma amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 21.07.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-39924 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Uygulama IV Daire Başkanlığı'nın E-12509071-110.01.02-73376 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.08.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00087852105 sayılı izin yazılarına uygun olarak tadil edilmiştir.
  
Söz konusu esas sözleşme tadili, Şirketimizin 10.08.2023 tarihli genel kurulunda onaylanmış olup ilgili genel kurul 14.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Bahse konu genel kurul Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.08.2023 tarihli 10895 sayılı nüshasının 193-197. sayfalarında ve 21.08.2023 tarihli ve 10897 sayılı nüshasının 103. sayfasında ilan edilmiştir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 14/08/2023 17/08/2023 10895
4 14/08/2023 17/08/2023 10895
6 14/08/2023 17/08/2023 10895
7 14/08/2023 17/08/2023 10895
8 14/08/2023 17/08/2023 10895
9 14/08/2023 17/08/2023 10895
10 14/08/2023 17/08/2023 10895
11 14/08/2023 17/08/2023 10895
13 14/08/2023 17/08/2023 10895
14 14/08/2023 17/08/2023 10895
15 14/08/2023 17/08/2023 10895
16 14/08/2023 17/08/2023 10895
17 14/08/2023 17/08/2023 10895
18 14/08/2023 21/08/2023 10897
19 14/08/2023 17/08/2023 10895
20 14/08/2023 17/08/2023 10895
21 14/08/2023 17/08/2023 10895
22 14/08/2023 17/08/2023 10895
23 14/08/2023 17/08/2023 10895
24 14/08/2023 17/08/2023 10895
25 14/08/2023 17/08/2023 10895
26 14/08/2023 17/08/2023 10895
28 14/08/2023 17/08/2023 10895
29 14/08/2023 17/08/2023 10895
30 14/08/2023 17/08/2023 10895
31 14/08/2023 17/08/2023 10895
32 14/08/2023 17/08/2023 10895
33 14/08/2023 17/08/2023 10895



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188655


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:147.704
Değişim :  -0,87% |  -67,65
Açılış :  7.820  
Önceki Kapanış :  7.771  
En Düşük
7.685 En Yüksek
7.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 532,50 10.653.195 % 10,00  
TETMT 1.422,40 18.148.402 % 10,00  
ALFAS 819,60 1.696.852.885 % 10,00  
EYGYO 30,80 112.229.900 % 10,00  
BYDNR 27,94 2.228.271 % 10,00  
daha fazla
17:10 Alış Satış %  
Dolar 27,2108 27,2166 % 0,12  
Euro 29,5586 29,5837 % 0,34  
Sterlin 34,3855 34,5579 % -0,32  
Frank 30,8473 31,0331 % 0,35  
Riyal 7,2324 7,2686 % 0,14  
daha fazla
17:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.916 18,25  
Altın Gr. 1.676 1.677 18,97  
Cumhuriyet 11.510 11.684 93,00  
Tam 11.259 11.358 39,00  
Yarım 5.647 5.697 11,00  
Çeyrek 2.815 2.848 5,00  
Gümüş.Ons 24,11 24,14 0,72  
Gümüş Gr. 21,14 21,16 0,70  
B. Petrol 82,58 82,58 -1,45  
Seans Raporu 17:10
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru