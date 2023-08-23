***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.08.2023AçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesi, halka açılma amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 21.07.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-39924 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Uygulama IV Daire Başkanlığı'nın E-12509071-110.01.02-73376 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.08.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00087852105 sayılı izin yazılarına uygun olarak tadil edilmiştir.Söz konusu esas sözleşme tadili, Şirketimizin 10.08.2023 tarihli genel kurulunda onaylanmış olup ilgili genel kurul 14.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Bahse konu genel kurul Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.08.2023 tarihli 10895 sayılı nüshasının 193-197. sayfalarında ve 21.08.2023 tarihli ve 10897 sayılı nüshasının 103. sayfasında ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 14/08/2023 17/08/2023 108954 14/08/2023 17/08/2023 108956 14/08/2023 17/08/2023 108957 14/08/2023 17/08/2023 108958 14/08/2023 17/08/2023 108959 14/08/2023 17/08/2023 1089510 14/08/2023 17/08/2023 1089511 14/08/2023 17/08/2023 1089513 14/08/2023 17/08/2023 1089514 14/08/2023 17/08/2023 1089515 14/08/2023 17/08/2023 1089516 14/08/2023 17/08/2023 1089517 14/08/2023 17/08/2023 1089518 14/08/2023 21/08/2023 1089719 14/08/2023 17/08/2023 1089520 14/08/2023 17/08/2023 1089521 14/08/2023 17/08/2023 1089522 14/08/2023 17/08/2023 1089523 14/08/2023 17/08/2023 1089524 14/08/2023 17/08/2023 1089525 14/08/2023 17/08/2023 1089526 14/08/2023 17/08/2023 1089528 14/08/2023 17/08/2023 1089529 14/08/2023 17/08/2023 1089530 14/08/2023 17/08/2023 1089531 14/08/2023 17/08/2023 1089532 14/08/2023 17/08/2023 1089533 14/08/2023 17/08/2023 10895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188655BIST