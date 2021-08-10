***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
10.08.2021 12:06
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
Yoktur
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Yoktur
Değişikliğin Nedeni
Unvan ve tarih bilgisi düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
09.08.2021 tarihinde yayınlanan Finansal Tablolara ait Bağımsız Denetçi Görüşü kısmında sehven yazılan şirket unvanının ve tarih bilgisinin düzeltilmesi ile ilgili açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956834
BIST
12:141.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:148,6422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:1410,1410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0202
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1212
12:14480,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 480,13
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:14
|RODRG
|17,84
|1.766.410
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.811.815
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.778.958
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.734.448
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|49.363.549
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.768.396
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,47
|102.323.733
|% -9,33
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,23
|29.591.957
|% -8,04
|
|SISE
|8,42
|703.515.566
|% 2,93
|
|EREGL
|19,73
|595.783.494
|% -3,85
|
|GENIL
|15,33
|557.578.313
|% 7,20
|
|GARAN
|9,11
|378.361.641
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,83
|281.935.343
|% -1,76
|
|SISE
|8,42
|703.515.566
|% 2,93
|
|GARAN
|9,11
|378.361.641
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,85
|73.971.764
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,47
|90.090.020
|% 1,23
|
|GENIL
|15,33
|557.578.313
|% 7,20
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6391
|8,6422
|% 0,05
|
|Euro
|10,1369
|10,1410
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9402
|12,0001
|% 0,17
|
|Frank
|9,3400
|9,3963
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% 0,06
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,12
|
|Altın Gr.
|481
|481
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.185
|3.265
|-5,77
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-2,79
|
|Çeyrek
|772
|790
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|70,21
|70,21
|1,17
|