***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/08/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap DönemiYokturDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarYokturDeğişikliğin NedeniUnvan ve tarih bilgisi düzeltmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar09.08.2021 tarihinde yayınlanan Finansal Tablolara ait Bağımsız Denetçi Görüşü kısmında sehven yazılan şirket unvanının ve tarih bilgisinin düzeltilmesi ile ilgili açıklamadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956834BIST