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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

19.08.2021 11:18



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Gelir tablosu kalemlerinde sehven yapılan sınıflandırma hatasının düzeltilmesi.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

Şirketimiz Gelir Tablosunda Net karı değiştirmeyen, sadece Gelir tablosu kalemlerinde sehven yapılan sınıflandırma hatasının düzeltme açıklamasıdır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959216


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