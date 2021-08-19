***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
19.08.2021 11:18
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Gelir tablosu kalemlerinde sehven yapılan sınıflandırma hatasının düzeltilmesi.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz Gelir Tablosunda Net karı değiştirmeyen, sadece Gelir tablosu kalemlerinde sehven yapılan sınıflandırma hatasının düzeltme açıklamasıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959216
BIST
17:181.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,27
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
17:188,5049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0569
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:189,9798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0649
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:18487,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,86
|Açılış
|: 487,51
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DMSAS
|8,04
|116.024.066
|% 17,03
|
|PENTA
|90,00
|16.474.988
|% 16,43
|
|KTSKR
|52,95
|94.352.094
|% 13,53
|
|DOBUR
|23,06
|2.707.842
|% 13,15
|
|ESCAR
|20,24
|92.265.262
|% 10,78
|
|VAKKO
|10,53
|38.827.002
|% -7,55
|
|ADESE
|1,25
|8.174.815
|% -7,41
|
|BRYAT
|386,30
|122.791.610
|% -7,03
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,35
|937.029.933
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,73
|682.598.244
|% -3,86
|
|EREGL
|18,63
|532.697.426
|% -2,20
|
|SISE
|8,73
|531.272.831
|% 1,28
|
|THYAO
|12,27
|520.202.055
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,86
|376.343.887
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|168.537.659
|% 5,19
|
|GARAN
|9,35
|937.029.933
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,56
|249.971.440
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,73
|682.598.244
|% -3,86
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5142
|8,5169
|% 0,82
|
|Euro
|9,9743
|9,9828
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,6297
|11,6880
|% 0,37
|
|Frank
|9,2505
|9,3062
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2669
|2,2783
|% 0,92
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-7,39
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|6,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|2,60
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|1,26
|
|Çeyrek
|781
|798
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|-1,60
|
Seans Raporu
17:16
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17:32SELVA
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 528, 686 adet işlem
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 08 kaybederek (% -0.26 ) 1, 558
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17:31XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 10, 567.00 milyon TL de
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17:31ULUUN
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 287, 942 adet işlem
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17:30ALARK
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 732, 311 adet işlem