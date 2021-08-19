***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarGelir TablosuDeğişikliğin NedeniGelir tablosu kalemlerinde sehven yapılan sınıflandırma hatasının düzeltilmesi.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalarŞirketimiz Gelir Tablosunda Net karı değiştirmeyen, sadece Gelir tablosu kalemlerinde sehven yapılan sınıflandırma hatasının düzeltme açıklamasıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959216BIST