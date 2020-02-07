***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
07.02.2020 15:34
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
06/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
12/02/2020
Saati
15:00
Adresi
Esentepe, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi B Blok N:124 K:3 Şişli / İstanbul
Gündem
Gündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3.Şirketin 20.000.000,00 TL olan sermayesinin 30.000.000,00 TL' na çıkartılmasının ve Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i Başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafınca verilen izin gereği tadil edilmesinin görüşülmesi,
4.Dilekler ve temenniler,
5. Kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817609
BIST