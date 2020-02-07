***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih12/02/2020Saati15:00AdresiEsentepe, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi B Blok N:124 K:3 Şişli / İstanbulGündemGündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2.Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,3.Şirketin 20.000.000,00 TL olan sermayesinin 30.000.000,00 TL' na çıkartılmasının ve Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i Başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafınca verilen izin gereği tadil edilmesinin görüşülmesi,4.Dilekler ve temenniler,5. Kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817609BIST