SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,96
|47.507.445
|% 16,35
|TSPOR
|5,34
|207.778.131
|% 14,59
|GSRAY
|3,28
|686.688.372
|% 13,89
|EDIP
|2,55
|33.906.198
|% 12,83
|OSTIM
|2,46
|107.425.052
|% 9,82
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8501
|7,8894
|% -0,33
|Frank
|6,1372
|6,1742
|% -0,06
|Riyal
|1,6082
|1,6162
|% -0,08
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,86
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,52
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|Tam
|2.027
|2.077
|-3,84
|Yarım
|979
|1.005
|-1,86
|Çeyrek
|491
|502
|-0,93
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,07
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|B. Petrol
|57,24
|57,24
|-0,09
Seans Raporu
- 15:03KUTPO Yüzde 16.35 oranında artışla 10.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 528, 460 adet işlem
- 15:02XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 735, 71 artarak (% 0.51 ) 144, 288
- 15:02 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KUTPO, TSPOR
- 15:02XU100 Endeks 120, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 8, 543.00 milyon TL de
- 15:02GSRAY Yüzde 14.93 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 429, 078 adet işlem