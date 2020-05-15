***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
15.05.2020 16:23
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019 Yılı
Tarih
22/05/2020
Saati
11:00
Adresi
Esebtepe, Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Mrk. B Blok Kat:3 şişli istanbul
Gündem
Gündem açıklamalarda yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2019 yılı Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdürün ibrası,
7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
9. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi.
12. Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi
13. Ana Sözleşmenin Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler başlıklı 18. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi
14. Dilekler ve temenniler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845407
BIST