***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019 YılıTarih22/05/2020Saati11:00AdresiEsebtepe, Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Mrk. B Blok Kat:3 şişli istanbulGündemGündem açıklamalarda yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,5. 2019 yılı Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdürün ibrası,7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,8. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,9. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi.12. Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi13. Ana Sözleşmenin Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler başlıklı 18. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi14. Dilekler ve temennilerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845407BIST